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  •   Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Rallide Hız Kesmeyen Altcoin, Kritik Seviyeyi Aştı!

Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Rallide Hız Kesmeyen Altcoin, Kritik Seviyeyi Aştı!

Özet

  • Elon Musk'ın Twitter profilindeki konum kısmına Dogecoin simgesini eklemesiyle birlikte DOGE son günlerde güçlü bir yükseliş başlattı.
  • Piyasanın da gün içerisinde yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte değer artışlarına hız kazandıran DOGE, son 24 saatte çift haneli yükselişler kaydetti.
  • Kaydettiği son yükselişlerin ardından Dogecoin (DOGE), 0,081 dolar fiyat seviyesine ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:30
25 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Haftaya düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde yeniden yükselişe geçerek 29.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Dogecoin (DOGE) ise piyasanın da yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte değer artışlarına hız kazandırdı ve 0,081 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Piyasa Yeniden Yükselişte Geçti

Haftaya düşüş ile başlayan Bitcoin (BTC), gün içerisinde yeniden yükselişe geçerek son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 29.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi de BTC‘deki değer artışlarının etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği %1’e yakın yükseliş ile 1855 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,18 trilyon dolara ulaştı.

Kripto para piyasasının hafta başında düşüş eğilimi göstermesine karşın son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Dogecoin (DOGE) ise piyasanın da yükselişe geçmesi ile yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırarak bu süreçte çift haneli değer artışları kaydetti.

Değer Artışı Yüzde 20’ye Yaklaştı

Tesla ve SpaceX’in kurucusu ve aynı zamanda Ekim 2022’de Twitter’ı da satın olarak popüler sosyal medya platformunun yeni sahibi olan Elon Musk’ın Twitter profilindeki konum kısmına Dogecoin simgesini eklemesiyle birlikte DOGE çarpıcı bir yükseliş kaydetti. Piyasanın haftaya düşüş ile başlamasına karşın yükselişlerine devam eden Dogecoin (DOGE), gün içerisinde piyasanın da yeniden yükselişe geçmesinin ardından değer artışlarına hız kazandırdı.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Dogecoin (DOGE), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %10’a yakın bir yükseliş kaydederek 0,081 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kaydettiği bu son değer artışlarının ardından DOGE, yüzdelik olarak hem son 1 haftanın hem de son 24 saatin en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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