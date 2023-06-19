Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasalarının ortasında birçok stablecoin tarih oldu ve yenileri doğdu. Yenilerden biri crvUSD oldu. Bugünse son oylamayla taze stablecoin dikkat çekti. Curve Finance, Wrapped Ether’i stablecoin’i crvUSD için teminat olarak kabul etmeyi hedefliyor. Bu kabul edilirse 200 milyon dolarlık stablecoin basılabilecek.

Curve Finance (CRV)

Merkezi olmayan borsa Curve Finance, şu anda merkezi olmayan stablecoin crvUSD’yi basmak ve ödünç almak için Wrapped Ether’i teminat olarak kabul etmeye yönelik bir yönetişim önerisini oyluyor. Bu oylama lehte sonuçlanırsa borç tavanı 200 milyon dolar olacak şekilde crvUSD basılabilecek.

WETH tokenı Ethereum ağında tokenlaştırılmış Ether’i temsil eder ve WETH’in değeri ETH’nin değerine bire bir sabitlenmiştir. Hali hazırda protokol stablecoin basmak için teminat olarak Wrapped Staked Ether ve Staked Frax Ether kabul etmektedir. Her ikisi de Ethereum türevleridir. crvUSD stabilcoin ilk olarak geçen ay Curve Finance geliştiricileri tarafından Ethereum ağında piyasaya sürüldü. MakerDAO’nun DAI stablecoin’ine benzer bir token tasarımı kullanan crvUSD, dolar rezervlerine dayanmıyor, bunun yerine ihraç edilen crvUSD’nin değerini aşan desteklenen kripto varlıkları tarafından aşırı teminatlandırılıyor. Özetle aşırı teminatlandırılmış bir merkeziyetsiz stablecoindir.

UST faciasının ardından bu tarz stablecoinlere güven azalsa da kendi tokenine değil ETH fiyatına endeksli olduğu için crvUSD daha farklı bir yapıdadır.

Bu stablecoin, teminatları sürekli olarak tasfiye ederek ve otomatik olarak yatırarak çalışan Lending-Liquidating AMM adlı bir algoritma ile desteklenmektedir. LLAMMA olarak bilinen bu algoritma, ABD dolarına olan sabitliğini korurken stablecoinle ile ilişkili riski yönetiyor.

CRV Coin Yorum

18 Nisan tarihinden bu yana CRV Coin fiyatı istikrarlı biçimde düşüyor. Mayıs ayındaki BTC satışları ve Haziran ayında SEC’in attığı gol satıcıların motivasyonunu artırdı. Yakın zamanda tasfiye olması muhtemel on milyonlarca dolarlık CRV tokenin korkusu da eklenince fiyat düştükçe düştü. 14 Haziran tarihinde CRV fiyatı 0,55 dolara kadar geriledi.

Kısa vadede yükselişin başlayabilmesi için 0,634 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Diğer taraftan 0,6 dolar desteğinin kaybı 4 gün önceki dibin yeniden test edilmesini sağlayabilir.