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CryptoQuant Verilerine Göre Bitcoin’de Alarm Dönemi Başladı!

Özet

  • CryptoQuant'ın araştırma başkanı Julio Monero, Bitcoin'in fiyat rallisinin bir duraklama belirtisi gösterdiğini söyledi.
  • Monero, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının kar satışları yaptığına ve balinaların borsalara yükse miktarlarda BTC taşıdığına dikkat çekti.
  • Bu durum Bitcoin'de kısa vadeli bir düzeltme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:35
28 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin (BTC) boğaları makro, vade sonu ve ay sonu gibi önemli basılara rağmen 34 bin doların üzerinde güçlü bir şekilde tutmaya devam ediyor. Yatırımcılar, yükseliş rallisinin ortasında en büyük kripto para için sırada ne olduğunu anlamaya çalışırken rallinin devam edip etmeyeceği büyük merak konusu. BTC’nin fiyatı bu ay yüzde 30’luk yükselişin ardından hafta boyunca çoğunlukla 34 bin 100 dolar ile 34 bin 900 dolar aralığında hareket etse de zincir üzeri veri platformu CryptoQuant’ın araştırma başkanı Julio Monero’dan düşüş uyarısı geldi.

Monero: Bitcoin’in Fiyatı Düşebilir

CryptoQuant araştırma başkanı Julio Monero, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin’in son fiyat rallisinin ardından yükselişin bir duraklama ile karşı karşıya olduğunu gösteren iki önemli zincir üzeri metriğe işaret etti.

Monero, ilk olara kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının Nisan ayından bu yana en yüksek kar seviyesi olan yüzde 6 karla Bitcoin sattıklarını belirtti. Bu noktada BTC’nin fiyatının bu hafta yaklaşık 35 bin 200 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gelen geri çekilme kısa vadeli yatırımcıların kar alımlarının bir sonucu olabilir.

Dahası Bitcoin balinaları Haziran ayından bu yana günlük zaman diliminde en yüksek seviyede harcama yapıyor. Daha büyük balinalar ise BTC varlıklarını taşıyor. Blockchain‘lerdeki büyük hareketlilileri tespit ederek herkese açık olara paylaşan Whale Alert platformu, BTC’nin fiyatının hızla 35 bin doların üzerine çıkmasının ardından Coinbase ve Binance borsalarına önemli miktarda BTC transferi yapıldığını bildirdi.

BTC İçin Sırada Ne Var?

Kripto para analisti Skew, Bitcoin’deki açık faizin (OI) aşırı yatay olduğunu ve henüz büyük ölçekli bir artış olmadığını bildirdi. Bir başka kripto para analisti Crypto Tony ise BTC’nin fiyatının 36 bin civarındaki dirence dokunmasının ve ardından düşmesini bekliyor.

BTC’nin fiyatı bu hafta yüzde 15 arttı ve şu anda 34 bin 100 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 33 bin 416 dolar ve 34 bin 238 dolarda. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte yüzde 18 düşmüş durumda.

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