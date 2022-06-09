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Coinbase’in Yatırım Haberiyle Altcoin’in Fiyatı Dakikalar İçinde %25 Yükseldi!

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, tam bir satın alım yapmaya karşı karar almasının ardından son bağış toplama turunun bir parçası olarak Güneydoğu Asyalı kripto para borsası Zipmex'e yatırım yapmayı kabul etti.
13:20
9 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, tam bir satın alım yapmaya karşı karar almasının ardından son bağış toplama turunun bir parçası olarak Güneydoğu Asyalı kripto para borsası Zipmex‘e yatırım yapmayı kabul etti. Coinbase’in yatırım yaptığı haberiyle borsaya ait kripto para olan ZMT dakikalar içinde yüzde 25,61’lik yükseliş kaydetti.

Ön Sözleşme İmzalandı

Coinbase tarafından Zipmex’in satın alınması bir süredir konuşuluyordu ancak konuya yakın kaynaklara nihayetinde stratejik bir yatırım kararı alındı ve Coinbase Mart ayında bu yatırımı taahhüt eden bir ön sözleşme imzaladı.

Görüşmelere yakın bir kaynağa göre Zipmex, 400 milyon dolarlık bir değerlemeyle yaklaşık 40 milyon dolar toplamaya çalıştığı için son haftalarda yatırımcılarla yakın görüşme halindeydi. Babel Finance’in yatırım turuna öncülük edebileceğini iddia edilse de bir Babel sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Zipmex’den bir sözcü konuyla ilgili olarak “B+ Serisi finansman turunu yükseltme sürecindeyiz ve bir dizi yatırımcıyla konuşuyoruz. Lider yatırımcıları veya değerlemeyi kesinleştirmedik. Piyasa spekülasyonları veya söylentileri hakkında yorum yapamayız.” açıklamasında bulunmuştu.

2018’de CEO Marcus Lim tarafından kurulan Zipmex, B Serisi fonlama turunda şimdiden 52 milyon dolar topladı ve söz konusu meblağ 2021’in Eylül ve Mart aylarında sırasıyla 41 milyon dolar ve 11 milyon dolar olarak ikiye bölündü. Mevcut yatırımcılar arasında B Capital, TNB Aura, V Ventures, Bank of Ayudhya’nın Krungsri Finnovate, Master Ad ve MindWorks Capital yer alıyor. Bu turlardan elde edilen gelir, Zipmex’in Güneydoğu Asya’daki varlığını artırmak için ayrıldı.

Yasal olarak merkezi Singapur’da bulunan Zipmex, Tayland’da derin köklere sahip ve yerel düzenleyici olan Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir dijital varlık borsası lisansı bulunuyor. Geçen yılın Aralık ayında The Bangkok Post, Zipmex’in Tayland’daki dijital varlık pazarının cirosunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu bildirdi. Şirketin ayrıca Singapur, Tayland, Avustralya ve Endonezya’da ofisleri bulunuyor.

Öte yandan kripto para borsası Coinbase’in Zipmex’e yatırım yaptığının duyurulmasının ardından borsanın ekosistem token’ı Zipmex (ZMT) yönünü yukarı çevirdi. 2 aydır soluksuz değer kaybı yaşayan ve haberin çıkmasının hemen öncesinde Gate.io’da 1,25 dolardan işlem gören altcoin, haberin ardından dakikalar içinde yüzde 25,61’lik yükseliş kaydederek 1,60 dolara dayandı. ZMT, yazım sırasında günlükte yeşil bölgede 1,37 dolardan işlem görüyor.

Coinbase Nakit Tasarrufu Yapacak

2021’in Nisan ayında Nasdaq’ta önemli bir doğrudan listeleme yoluyla halka arza olan Coinbase şu anda elindeki nakiti korumaya çalışıyor. Dev borsa, geçen hafta daha sert bir makro ortama ve değişken kripto para piyasasına uyum sağlamak amacıyla işe alımları dondurulacağını ve bazı iş kabullerini iptal edeceğini duyurmuştu.

Birkaç hafta önce, bu yılın ilk çeyreğinde 430 milyon dolarlık net zarar açıklamasının ardından harcamaları kısma ve geliri artırma planlarını açıklamıştı.

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