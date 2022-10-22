Coinbase yaptığı son hamle ile birlikte büyük bir gücü daha bünyesinde barındıracakmış gibi görünüyor. Anlaşma altcoin'e de yaradı.

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22 Ekim itibariyle MakerDAO topluluğu, Coinbase’in yatırım teklifine ilişkin yönetim oylamasının sonuna yaklaşıyor. Coinbase’in 7 Eylül’de bir teklif sunduğunu ve Maker’ın stablecoin’i olan DAI’ye verdikleri desteğin üçte birinden fazlası olan 1,6 milyar USD Coin’i çekmeye çalıştığı biliniyor.

MakerDAO Memnun

Coinbase ve Maker arasındaki anlaşma, USDC’yi Coinbase Prime’da tutma karşılığında %1,5 getiri gerektiriyordu. Coinbase Prime, borsanın yükseltilmiş aracılık hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor. Onaylanması halinde, protokol her yıl tahmini 24 milyon dolar getiri elde etmeye hak kazanacak.

Yazım saatine göre devam etmekte olan oylama, MakerDAO’nun söz konusu teklifle devam edeceğini gösterdi. Buna ek olarak, topluluğun %88’inden fazlası Coinbase’in teklifi lehinde oy kullanırken, %0,05’inden azı teklife karşı oy kullandı.

Ayrıca, topluluk üyeleri arasındaki tartışmalar, çoğu üyenin tuttukları USDC’nin nihayet bir getiri sağlama ihtimalinden heyecan duyduğunu da gösterdi. Popüler kripto girişim firması a16z’nin ortaklarından Porter Smith, bu anlaşmanın her iki taraf üzerinde de olumlu bir etkisi olacağına inanıyor.

Coinbase’in İlgisi Devam Ediyor

Etherscan’dan alınan veriler, toplam USDC arzının %8’inden fazlasına sahip olan MakerDAO’nun stablecoin’inin en büyük bireysel sahibi olduğunu gösterdi. Coinbase’in teklifi geçen ay, Maker protokolünün liderliğinin USDC’ye olan bağımlılığını azaltma çağrılarının ortasında geldi. Topluluk ayrıca 4,8 milyar dolar değerindeki USDC’yi başka bir yere tahsis etmek ve bilançosundan çıkarmak istiyordu.

Coinbase, Maker’ın USDC varlıklarının herhangi bir getiri sağlamadığı yönündeki endişelerini giderdi ve USD Coin’in en büyük müşterilerinden birini elinde tutmak için bu anlaşmayı imzaladı. CoinMarketCap verilerine göre, Maker’ın fiyatı teklifin duyurulmasından bu yana yaklaşık %46 oranında artmayı başardı. Yazım zamanında, 1 milyar doların biraz üzerinde bir piyasa değerine sahipti ve 1031 dolardan işlem görüyordu.