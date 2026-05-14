Claude ile eski Bitcoin cüzdanındaki 5 BTC 10 yıl sonra kurtarıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 5 Bitcoin içeren cüzdan, 10 yıl sonra Claude adlı yapay zeka ile açıldı.
  • Cprkrn eski cihazlar ve notlar arasında 1 GB'tan fazla veriyi tarattı.
  • 💡 Yapay zeka, 3,4 trilyon şifreyi denedi ama asıl katkısı kayıp dosyayı bulmak oldu.
  • 🎯 En kritik detay, $BTC ’de unutulan varlıklara ulaşmak için AI tabanlı araçların fırsat sunması.
Bitcoin yatırımcısı Cprkrn, yaklaşık on yıl boyunca erişemediği 5 Bitcoin’i, yapay zeka destekli bir süreç sonunda geri kazandığını açıkladı. Bu gelişme, sosyal medyada X platformunda hızla yayıldı. Cprkrn, Anthropic tarafından geliştirilen ve son dönemde popülerliği artan Claude isimli yapay zeka sohbet robotunu kullanarak unuttuğu karmaşık parolalarını bulmaya çalıştı.

İçindekiler
1 Cüzdan şifresi için yapay zekadan destek
2 Trilyonlarca şifre, eski not defterleri ve veriler tarandı
3 Sonuçta cüzdan açıldı, Bitcoin taşındı

Cüzdan şifresi için yapay zekadan destek

Cprkrn, blockchain.info’da yıllar önce oluşturduğu karmaşık üç farklı paroladan birini değiştirip unuttuğunu, bu yüzden yıllardır Bitcoin cüzdanına erişemediğini belirtti. Son sekiz haftada önce Claude ile milyarlarca şifreyi farklı yollarla denediğini, ancak başarılı olamadığını aktardı. Bu süreçte açık kaynaklı BTCRecover uygulamasını ve Python yazılımını kullanarak yaklaşık 34 milyar parolayı brute force yöntemiyle test ettiğini, Claude’un parolaları anlamada yardımcı olduğunu söyledi.

Bitcoincilerin cüzdanlarına erişememesi kripto para camiasında sık rastlanan bir durum olarak öne çıkıyor. Endüstri raporlarına göre, 2,3 milyon ile 4 milyon arası Bitcoin’e ulaşılamıyor. Bu da toplam arzın yaklaşık yüzde 11 ila 19’una karşılık geliyor. Bu kayıplar genellikle unutulan parola, yanan anahtar kelimeler veya başka nedenlerle yaşanıyor.

Trilyonlarca şifre, eski not defterleri ve veriler tarandı

Başka yöntemlerle sonuç alamayan Cprkrn, süreçte üniversite yıllarından kalan eski not defterlerini, kullandığı eski dizüstü bilgisayarını ve çeşitli cihazlarda yıllar içinde biriktirdiği tüm dijital verileri yardım almak için Claude’a sundu. Claude, iki farklı Mac bilgisayarı, iki harici diski, Apple Notlar’dan aktarılanları, iCloud Mail, Gmail ve X mesajlarını araştırdı. Toplamda yaklaşık 1 gigabayttan fazla veri tarandı.

Bu cihazlardan biri olan eski bilgisayarda, Aralık 2019 tarihli önemli bir yedek dosyasına rastlandı. Cprkrn, defterlerindeki mnemonik ifadeden türetilen bir parola yardımı ile Claude eşliğinde bu dosyanın şifresini çözdü ve uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanın kurtarma anahtarına ulaştı.

Sonuçta cüzdan açıldı, Bitcoin taşındı

Cprkrn, doğrudan Claude’un kendi cihazlarında tarama yaptığına dair bir kanıt paylaşmadı. Ancak Blockchain.com’daki işlemi gösteren bir bağlantı yayımladı. Bilgiler, “14VJy…ofuE6” adresinden 5 Bitcoin’in, 13 Mayıs tarihinde beş farklı işlem halinde taşındığını gösteriyor. Bu Bitcoin’ler, 2015 başından bu yana herhangi bir hareket göstermemişti.

AI destekli kurtarma sırasında Claude, farklı parola kurtarma yazılımlarıyla toplamda 3,4 trilyon parolayı daha denediği ifade edildi. Tüm bu denemeler ve işlemler yalnızca 15 dolarlık bir yapay zeka işlem maliyeti ile gerçekleştirildi. Cprkrn, Claude’un arama sürecine önemli katkı sunduğunu savunsa da, bazı topluluk üyeleri yapay zekanın sadece dosyalar içerisindeki verileri bulmada destek olduğunu, asıl şifre kırma işlevi görmediğini öne sürdü.

Reddit kullanıcısı MeteorSwarmGallifrey, “Claude dosyalarını aramaktan başka bir şey yapmadı, çığır açan bir başarısı yok” yorumunu yaptı.

Bütün bu süreç, unutulan ya da kaybedilen kripto varlıkların yapay zeka yardımıyla kurtarılması ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre halihazırda kripto dünyasında, kaybolmuş bakiyeleri eski cihazlardan veya notlardan bulmaya odaklanan hizmetler ciddi ilgi görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

