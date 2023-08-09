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  •   Cardano’dan (ADA) Dev Adım! Eşitsizliğin Önüne Geçmek İçin Harekete Geçiyorlar!

Cardano’dan (ADA) Dev Adım! Eşitsizliğin Önüne Geçmek İçin Harekete Geçiyorlar!

Özet

  • - Cardano, Mithril protokolünü Afrika'ya yaymak için işbirliği yapacak.
  • - Cardano, Kenya'da geliştiricilere eğitim programı sunacak.
  • - Cardano, Web3.0'ın geleceğine katkıda bulunarak Afrika'da eğitime ve gelişime odaklanacak.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
04:00
9 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Cardano (ADA) protokolü geliştiricileri büyük bir başarıya imza atıyor ve Mithril gibi yenilikçi protokollere kıtalar arasında daha fazla kullanıcının erişimini sağlamak için kolektif bir çaba göstermeleri olumlu bir belirleyici özellik.

Cardano Mithril’i Afrika’ya Genişletecek

Cardano protokolünün arkasındaki blok zinciri girişimi Input Output Global (IOG) tarafından paylaşılan bir güncellemeye göre, Kenya’daki geliştiriciler Afrika Blok Zinciri Merkezi ile işbirliği içinde iki aylık bir eğitim programı aracılığıyla erişim kazanacaklar.

Proof-of-Stake (PoS) protokolü, seçilen katılımcıların Haskell programlama, Marlowe finansal akıllı sözleşmeleri, Plutus akıllı sözleşmeleri ve Mithril sözleşmeleri gibi beceriler konusunda kendilerini eğitecek uzmanlara erişebileceklerini söyledi.

Hedeflenen operasyonel protokol, topluluğun yardımıyla IOG geliştiricileri tarafından tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bu dönüm noktası niteliğindeki blok zinciri yeniliklerini gerçek dünyadaki kurumsal kullanıma entegre etmeyi amaçlayan vizyonunun temel konumuna uygun olarak, ilk elden bilgiye sahip teknokratların veya geliştiricilerin listesini genişletmek, kurul genelinde ilişkilendirilebilir yenilikleri çoğaltmayı oldukça kolaylaştırabilir.

Hızla büyüyen blok zinciri alanında yetenekli bir işgücü yetiştirme hedefiyle Cardano, Web3.0’ın geleceğini ve evrimini sağlamlaştırmaya yardımcı olmak için şu anda kendisini daha akıllı bir sözleşme ve merkezi olmayan uygulama geliştiricilerine sahip olacak şekilde konumlandırdığını belirtti.

Cardano, güvenliği, hızı ve geliştirici faaliyetleri sayesinde çok az doğrudan rekabete sahip çok yönlü bir blok zinciri protokolü olarak gurur duymakta. Gençlerin güçlendirilmesi için dava açma nedenleri, önce geri verebilecek ve aynı zamanda kriptoyu her açıdan deneyimlemek için gerçekten özlem duyanları güçlendirebilecek şekildedir.

Cardano Tempoyu Ayarlayacak

Bu zamandan önce, bir protokol olarak Cardano, Afrika’ya insani ve teknik açıdan genişleme çalışmalarıyla ilgili olarak büyük övgüler kaydediyordu. Cardano’nun Afrika’daki eşitsizlik uçurumunu kapatmak için yeni nesil Web3.0 geliştiricilerini eğitmek üzere kaydettiği adımla birlikte, diğer üst düzey zincirlerin de uzun vadede bu yolu takip etmesini bekleyebiliriz.

Genel bir varsayım olarak, çekirdek geliştiricileri çoğu coğrafi bölgede daha yaygın olan protokoller, uzun vadede daha köklü kurumsal benimsemeden faydalanacak olanlardır ve Cardano özellikle bunun için konumlanabilir.

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