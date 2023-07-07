Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA), 21 Günlük Hareketli Ortalaması şeklinde 0,28 dolar bölgesindeki kilit destekte bir sıçrama ve Haziran diplerinden bir yükseliş yaşıyor. Kripto para biriminde yaşanan artışın sebebi ne?

ADA’da Yükseliş Belirtileri!

Kripto piyasalarının korkulduğu kadar olmayan ABD istihdam rakamlarının ardından bir rahatlama işareti solumasıyla gelen sıçrama, ADA’nın yükselen bir yükselen üçgen yapısı oluşturduğuna dair umutları canlı tutuyor. Bu teknik modellere göre, yükseliş ivmesi öncesinde oluşma eğiliminde olabilir.

Daha geniş kripto piyasası geri çekilirken ADA, psikolojik açıdan önemli olan 0,30 dolar bölgesindeki önceki haftalık yüksek seviyelerinden hala yaklaşık %7 aşağıdayken, düşüşü satın almanın zamanı geldi mi?

Cardano’nun hala kısa vadeli bir teknik yapı oluşturma sürecinde olması nedeniyle, boğalar iyimser ve kısa vadeli fiyat tahminleri de bu nedenle yükseliş yönünde. ADA, 0,30 dolar bölgesindeki direncin üzerine çıkabilirse, bu durum 200DMA’ya hızlı bir şekilde toparlanmanın ve 0,35 dolar bölgesindeki direncin kapısını açabilir.

ADA Rallisi!

ADA bu ralliyi kaldırabilirse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun geçen ay bu zamanlar menkul kıymet olarak etiketlemesinin ardından kaybettiği zeminin neredeyse tamamını geri kazanmış olabilir. Bir ADA yükselişinin olası olduğunu gösteren sadece teknik bilgiler değil.

Blockchain’in Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ekosistemi, SEC FUD’ye (Korku, Belirsizlik ve Şüphe anlamına gelir) rağmen güçlenmeye devam ediyor. DeFi Llama’ya göre, Cardano akıllı sözleşmelerinde (Cardano Merkezi Olmayan Uygulamalar aracılığıyla) kilitlenen kriptonun USD cinsinden toplam kilitli değeri (TVL) yeniden 200 milyon doların üzerine çıktı ve neredeyse yılın en yüksek seviyelerine geri döndü.

Bununla birlikte ADA cinsinden TVL, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam ediyor. Ayrıca ABD düzenleyici belirsizliği ADA üzerinde asılı kalmaya devam ederken, şimdi düşüşü satın almak için iyi bir zaman olabilir.