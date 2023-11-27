Cardano’da Büyük Boğa Koşusu Kapıda! 3 Uzmana Göre ADA Önemli Kazançlara Göz Kırpıyor!

Cardano‘nun ADA’sı değerini yılın ilk gününden bu yana yüzde 70 arttırdı ve uzmanlar 2024 yılında altcoin‘deki büyümenin devam edeceği ve yeni zirvelerin görüleceği üzerinde duruyor. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, 2024 yazına kadar ADA’nın 10 dolara ulaşacağı yönünde iddialı bir hedef verirken, bir başka kripto para analisti Dan Gambardello ise Bitcoin‘in (BTC) blok ödülü yarılanmasından sonra ADA’nın fiyatının 11 doları görmesini ve piyasa değerinin 400 milyar dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Dahası kripto para analisti FieryTrading, ADA’nın Bitcoin’in blok ödülü yarılanması sonrası başlayacak döngüyle uyumlu bir modeli izleyerek 2025’te güncel fiyatlardan önemli bir artış yapmasını ve 35 dolara ulaşmasını bekliyor.

2024 “ADA Yılı” Olabilir

Cardano’nun yerel varlığı ADA, 1 Ocak’tan bu yana yaklaşık yüzde 70’lik bir fiyat artışıyla yılın en iyi performans gösteren altcoin’ler arasına oturmayı başardı. Altcoin‘in performansı çok sayıda uzmanı yakaladığı pozitif trendi 2024’te de koruyacağına inandırmış durumda. Bazıları önümüzdeki aylarda ADA’nın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazelemesini bekliyor.

Kripto para (cryptocurrency) analisti Ali Martinez, belirli grafikleri ve önceki konsolidasyon evrelerini referans alarak ADA‘nın 2024 yazına kadar muhtemelen 10 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Crypto Capital Venture‘ın kurucusu Dan Gambardello ise ADA’nın gelecek yılın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanmasına işaret ederek bu tarihi andan kısa bir süre sonra 11 dolara yükselebileceğini ve piyasa değerini şaşırtıcı şekilde 400 milyar dolara taşıyabileceğini iddia ederek altcoin’de ciddi çıkış bekleyenler kervanına katıldığını ilan etti.

Uzmana Göre ADA’da Asıl Büyük Patlama 2025’de Olabilir

Öte yandan Martinez ve Gambardello’in beklentisinin aksine bazı analistler Cardano‘nun yerel varlığının Bitcoin blok ödülü yarılanmasından sonraki yılda yeni zirvelere ulaşabileceğini ileri sürüyor. Buna örnek olarak kripto para analisti FieryTrading‘in öngörüsü gösterilebilir. Analist ADA’nın 2025 yılında güncel fiyatlarla yüzde 9 binin üzerinde yükselmesini ve 35 dolara ulaşmasını bekliyor.

FieryTrading, ortaya koyduğu son derece iddialı ADA öngörüsü için yaptığı yorumda şunları söyledi: