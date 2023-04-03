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Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, son günlerde kripto para piyasasındaki yön belirsizliğine rağmen piyasada pozitif ayrışarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve geçen haftadan bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %12’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden ADA, 0,39 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Söz konusu yükseliş ivmesi devam ederken de kripto analiz platformu IntoTheBlock, Cardano’daki (ADA) güncel teknik görünümü değerlendirdi.

Bir Haftada %12’nin Üzerinde Değer Artışı

Cardano (ADA), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %12’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son günlerde de değer artışlarına hız kazandırmaya başladı. Gün içerisinde de piyasada pozitif ayrışan ADA, piyasadaki çoğu kripto para birimi güne düşüş ile başlarken son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %3,3’lük bir yükseliş kaydederek günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. Söz konusu yükseliş ivmesi devam ederken kripto analiz platformu IntoTheBlock ta portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin son 1 aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin verileri paylaştı.

IntoTheBlock, Güncel Verileri Paylaştı

Çok sayıda kripto analiz platformu, Cardano’nun (ADA) son dönemlerdeki yükselişini değerlendirdi ve Cardano ağı etkinliğindeki artışlara dikkat çekti. Cardano ağı etkinliği ve ağda gerçekleşen işlem sayısı, ADA’nın benimsenme oranlarının da artması ile birlikte önemli yükselişler kaydetmeye başladı. Aynı zamanda IntoTheBlock ta paylaştığı güncel verilere işaret ederek son dönemlerde kripto balinalarının da portföylerine önemli ölçüde ekleme yaptı. IntoTheBlock’un paylaştığı güncel verilere göre Cardano balinaları, Mart ayı içerisinde yaklaşık 150 milyon adet ADA daha satın aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.