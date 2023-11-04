  Cardano (ADA) İçin Makineler Kararı Verdi! Bakın Altcoin Kasım Sonunda Hangi Seviyede Olacak?

Son zamanlarda Cardano (ADA), Bitcoin’e ve piyasanın geri kalanına katılarak yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Yazım saati itibariyle fiyatı 0,32 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Yapay zeka makine öğrenim algoritmaları tarafından geleceğine dair fiyat tahmini yapıldı.

Cardano (ADA) Coin Son Durum

Cardano yakın bir tarihte Mithril adlı ölçeklendirme çözümüne ilişkin yeni bir araştırmayı kripto para, blockchain meraklılarına sundu ve şu sözlere yer verdi:

Düğüm senkronizasyonunun verimliliğini artırmak, belirli bir sertifikayı onaylamak için imzalayan birden fazla havuz tarafından blok zinciri anlık görüntüsü doğrulaması yoluyla merkezsizliği artırmak ve sertifika zincirlerini oluşturmak ve anlık görüntüler sunmak için bir toplayıcı sunmak için hisse tabanlı bir imza protokolü.

Cardano’nun beklenilen boğa sezonu öncesinde son zamanlarda sunduğu kayda değer yeniliklerin, yatırımcılar açısından yakın gelecekte olumlu bir fiyat hareketini beraberinde getirip getiremeyeceğini merak ediyor.

Yatırımcıların merakının giderilmesi adına Kasım ayı sonunda ADA fiyatının kaç dolar olacağının tahmin edilmesi konusunda makine öğrenimi algoritmalarına danışıldı. PricePredictions geçmişte de bahsettiğimiz üzere, bir kripto para biriminin belirtilen süre sonucunda olası fiyat hareketini tahmin etmek için yapay zeka kullanımını sunuyor.

ADA Coin’in Geleceği

4 Kasım tarihinde elde edilen verilere göre, ADA fiyatının 0,316 dolar seviyesinden görece hafif bir yükselişle ay içinde mevcut değerini koruyacağı ve şu anda bulunduğu fiyat olan 0,32 dolar seviyesine yerleşeceği tahmin ediliyor.

Cardano yazım saati itibariyle hali hazırda 0,32 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Cardano’nun, 24 saatlik işlemlerinde %2,34’lük pozitif bir değişim yaşadı. Bu da beraberinde %10,80’lik pozitif bir haftalık yükselişi beraberinde getirdi. Piyasa değeri itibariyle sekizinci sırada bulunan ADA, geçen yıl %20’lik bir küçülme yaşamış ve yatırımcılarını mutsuz etmişti.

Yazım saati itibariyle ADA fiyatı, yükseliş eğiliminin bir işareti olan 200 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde işlem görüyordu. Son 30 günlük süreç dikkate alındığında bunun %53’ünü temsil eden 16 gün yükseliş momentumunda işlem görmüştü. Bunun yanı sıra Cardano’nun, ATH seviyesinden %90 gibi önemli bir oranda uzak olduğunu belirtmek faydalı olabilir.

Son olarak, ADA’nın bir yıl içinde ilk 100 kripto para dikkate alındığında bunların %57’sinden daha iyi performans gösterdiğini belirtmek faydalı olacaktır. Özellikle Bitcoin ve Ethereum bu dönemde Cardano’nun önünde yer aldılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.