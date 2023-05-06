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Cardano (ADA) CEO’sundan İddialı Kripto Para Açıklaması!

Özet

  • Cardano CEO'su Charles Hoskinson, son yaşananları ele aldı.
  • Hoskinson, bankacılık krizinin kripto paralara yaradığını belirtti.
  • CEO'ya göre bankalara güven azalırken kripto paralara olan ise artıyor.
18:30
6 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA), kısa süre önce büyük bir güncellemeyi hayata geçirdi ancak fiyat hareketi yaşamadı. Ethereum’un kurucu ortaklarından da olan ancak Cardano‘yu hayata geçiren CEO Charles Hoskinson, bu duruma yönelik net bir açıklama yapmasa da ünlü ismin yaptığı başka bir açıklama dikkat çekti. Hoskinson, şu an yaşanan bankacılık krizine dikkat çekti ve bunun yerine kripto para sektöründe biri olmanın daha iyi olacağını ifade etti.

Hoskinson: Kripto Paralar Kazanıyor

Hoskinson, kısa süre önce Fox Business ile gerçekleştirdiği bir röportajda geleneksel bankacılık modelinin yavaş yavaş modası geçen bir sektör olmaya başladığını ifade etti. Hoskinson, kripto para birimlerinin bu süreçte gösterdiği dayanıklılığın ise kesinlikle geleneksel bankacılığın mezarına toprak atmaya devam ettiğini ifade etti. Ünlü isim, kripto para birimlerinin şu an çöken bankacılık sektörü ile kıyaslama yapıldığında çok önde olduğunu açıkladı.

“Kripto para piyasaları şu an oldukça sakin ve dayanıklı duruyor. Genel olarak 2022 yılındaki krizi atlatmaya başladı ve FTX krizi de bitti sayılır. Bunun devamında ise geleneksel bankacılık sektöründe çalışan biri olacağıma kripto para sektöründen birisi olmayı tercih edenlerin sayısı artabilir ve ben de bunlardan birisi olmayı tercih ederdim. Kripto şu an iyi durumda ancak bankalar buna dahil değil.”

Bu zamana kadar sadece 2023 yılında başarısız olan ve iflas eden bankaların toplam varlıklarının 540 milyar dolar olduğunu açıklayan Hoskinson, 2008 krizinde ise bunun 373 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu da aslında devamlı olarak artan bir bilançoya işaret ediyor. Hoskinson, Silikon Vadisi Bankası gibi dev bankaların bile çöktüğünü vurgulayarak durumun bankalar için hiç iyi olmadığını ifade etti.

Hoskinson, ABD’nin artık kripto para şirketlerini de başka ülkelere kaptırdığını belirterek kripto para sektörünün değerinin ise buna rağmen artmaya devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Peki durum tam olarak Hoskinson’un belirttiği gibi mi?

Bankalara Olan Güven Azaldı

Yatırımcıların risk iştahı günden güne artsa da Bitcoin fiyatı hala 30.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Bloomberg’in yayınladığı bir ankette ABD vatandaşlarının bankalara olan güveninin %50 azaldığı görülse de durum hala tam olarak kripto paralar lehine değil. Buna rağmen kripto paralar kesinlikle önemli bir avantaj elde etti.

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