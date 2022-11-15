Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Büyükler Çökerken O Yükseldi: Bu Altcoin Rakiplerine Meydan Okuyor!

Büyükler Çökerken O Yükseldi: Bu Altcoin Rakiplerine Meydan Okuyor!

Piyasadaki en büyük Ethereum (ETH) sahiplerinin token'ı, popülaritesinde yeni bir artış oldu.
17:00
15 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasadaki en büyük Ethereum (ETH) sahiplerinin token’ı, popülaritesinde yeni bir artış oldu. Bu artışın bir sonucu olarak token’ın piyasa performansında önemli bir toparlanma görüldü. Güçlü satın alım faaliyeti sayesinde Lido DAO‘nun (LDO) fiyatı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde artarak onu performansı ile öne çıkan kripto paralardan biri haline getirdi. Öte yandan altcoin’in yükselişinin ardındaki neden basit.

Ethereum Staking’in Yükselişi

Beklendiği üzere, Lido DAO’nun token’ın fiyatı, piyasadaki en büyük ikinci kripto para birimindeki performans değişikliği olmadan neredeyse hiç hareket etmiyor. Kripto para borsası FTX‘in resmen iflasını duyurmasından bu yana Ethereum Blockchain’inin ağ faaliyetlerinde ve yeni doğrulayıcıların sayısında büyük bir artış görüldü.

Delphi Digital’e göre, Ethereum staking oranı 14 Kasım’da yüzde 10 arttı. LDO token‘ın fiyatı da bugün yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Bu da iki proje arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Lido, piyasadaki en büyük Ethereum stake etme oranına sahip olduğundan, ağdaki artan staker sayısı Lido DAO, LDO ve ETH’ye fayda sağlıyor.

15 Eylül 2022 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesinden önce Lido, yeni kullanıcı sayısında büyük bir artış ve piyasada LDO token fiyatlarında güçlü bir yükseliş gördü. Lido, The Merge öncesi Ethereum günlerinde stake edilmiş Ethereum token’larının en büyük pay sahibi olduğundan, kullanıcılar ekosistemdeki en büyük doğrulayıcının bir parçası olmak için merkezi olmayan topluluğa isteyerek katıldılar.

Lide Finance Eleştirilerin Hedefinde

Bununla birlikte, Lido Finance, kullanıcılara DAO’larında bir hisse sağlamak için kullandıkları mekanizma nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya. Teknik olarak, DAO’daki her katılımcı gerçek bir Ethereum yerine değeri ETH‘ye endeksli bir vekil token’a sahip olur. Bir kullanıcı DAO’dan ayrılmak isterse, karşılığında belirli bir süre sonra ETH’sini geri alır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Şok! Belgeler Sızdı! Avrupa Birliği (AB) 100’e Yakın Altcoin’i Yasaklayacak!
Şok! Belgeler Sızdı! Avrupa Birliği (AB) 100’e Yakın Altcoin’i Yasaklayacak!
En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!
En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!
Metaverse Altcoinlerde Son Durum! Tehlike Kapıda Olabilir!
Metaverse Altcoinlerde Son Durum! Tehlike Kapıda Olabilir!
FTX Kurucusu Sessizliğini Bozdu! SBF Yüzünden İkinci İflas!
FTX Kurucusu Sessizliğini Bozdu! SBF Yüzünden İkinci İflas!
Sıcak Gelişme: Kripto Paralarda Savaş Paniği Başlıyor Mu?
Sıcak Gelişme: Kripto Paralarda Savaş Paniği Başlıyor Mu?
FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?
FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?
Popüler Kripto Para Analisti Bu Altcoin Koca Bir Sıfır!
Popüler Kripto Para Analisti Bu Altcoin Koca Bir Sıfır!
ABD Bugün Kripto Paraları Tartıştı! Artık Harekete Geçiyorlar!
ABD Bugün Kripto Paraları Tartıştı! Artık Harekete Geçiyorlar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022