Piyasadaki en büyük Ethereum (ETH) sahiplerinin token'ı, popülaritesinde yeni bir artış oldu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasadaki en büyük Ethereum (ETH) sahiplerinin token’ı, popülaritesinde yeni bir artış oldu. Bu artışın bir sonucu olarak token’ın piyasa performansında önemli bir toparlanma görüldü. Güçlü satın alım faaliyeti sayesinde Lido DAO‘nun (LDO) fiyatı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde artarak onu performansı ile öne çıkan kripto paralardan biri haline getirdi. Öte yandan altcoin’in yükselişinin ardındaki neden basit.

Ethereum Staking’in Yükselişi

Beklendiği üzere, Lido DAO’nun token’ın fiyatı, piyasadaki en büyük ikinci kripto para birimindeki performans değişikliği olmadan neredeyse hiç hareket etmiyor. Kripto para borsası FTX‘in resmen iflasını duyurmasından bu yana Ethereum Blockchain’inin ağ faaliyetlerinde ve yeni doğrulayıcıların sayısında büyük bir artış görüldü.

Delphi Digital’e göre, Ethereum staking oranı 14 Kasım’da yüzde 10 arttı. LDO token‘ın fiyatı da bugün yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Bu da iki proje arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Lido, piyasadaki en büyük Ethereum stake etme oranına sahip olduğundan, ağdaki artan staker sayısı Lido DAO, LDO ve ETH’ye fayda sağlıyor.

15 Eylül 2022 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesinden önce Lido, yeni kullanıcı sayısında büyük bir artış ve piyasada LDO token fiyatlarında güçlü bir yükseliş gördü. Lido, The Merge öncesi Ethereum günlerinde stake edilmiş Ethereum token’larının en büyük pay sahibi olduğundan, kullanıcılar ekosistemdeki en büyük doğrulayıcının bir parçası olmak için merkezi olmayan topluluğa isteyerek katıldılar.

Lide Finance Eleştirilerin Hedefinde

Bununla birlikte, Lido Finance, kullanıcılara DAO’larında bir hisse sağlamak için kullandıkları mekanizma nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya. Teknik olarak, DAO’daki her katılımcı gerçek bir Ethereum yerine değeri ETH‘ye endeksli bir vekil token’a sahip olur. Bir kullanıcı DAO’dan ayrılmak isterse, karşılığında belirli bir süre sonra ETH’sini geri alır.