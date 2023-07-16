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  •   Büyük Müjde Geldi! Binance Borsasındaki Altcoin Yükselişe Geçti!

Büyük Müjde Geldi! Binance Borsasındaki Altcoin Yükselişe Geçti!

Özet

  • cLabs, Ethereum ekosistemine geri dönmek için Celo'yu bağımsız bir EVM uyumlu L1'den Ethereum L2'ye geçirmeyi, mimari olarak OP Stack'i benimsemeyi öneriyor.
  • Şu anda cLabs, Celo'dan L2'ye geçiş için 21 Temmuz'da bir yönetişim çağrısı yapmayı planlamaktadır.
  • CELO fiyatı duyurunun ardından 0,526 dolara yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:00
16 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları XRP Coin haberinin ardından şimdi yeniden yatay seyre geçti. Ancak istisnalar da var. Binance borsasında işlem gören popüler altcoinlerden biri yönünü sabah erken saatlerde gelen müjdeyle yukarı çevirdi. Peki fiyat artışını tetikleyen olayın arkasında ne vardı? Yatırımcıları bundan sonraki süreçte neler bekliyor?

İçerik Rehberi

CELO Güncellemesi

cLabs, Ethereum ekosistemine geri dönmek için Celo’yu bağımsız bir EVM uyumlu L1’den Ethereum L2’ye geçirmeyi, mimari olarak OP Stack’i benimsemeyi, Ethereum düğüm operatörleri tarafından işletmeyi ve yeniden yapılandırılmış ETH ile güvence altına almayı öneriyor. Şu anda cLabs, Celo’dan L2’ye geçiş için 21 Temmuz’da bir yönetişim çağrısı yapmayı planlamaktadır.

Bu haberin ardından CELO fiyatı 0,526 dolara kadar yükseldi. En son 14 Temmuz tarihinde bu seviyeyi göre fiyat projeye talebin artacağı beklentisiyle 21 Temmuz tarihi yaklaşırken daha fazla yükselebilir.

CELO Coin

Celo Whitepaper 2, bir ödeme aracı olarak küresel kriptonun benimsenmesinin önündeki en büyük engellerin ele alınmasına odaklanarak 2018 yılında yayınlandı. Teknik incelemenin küresel refah misyonu etrafında şekillenmesiyle birlikte, Ethereum’un eşit derecede misyon odaklı vizyonu Celo kurucu ortaklarına ve ilk ekibine cazip geldi. Bununla birlikte, teknik açıdan bakıldığında, ölçeklenebilirlik ve fikir birliği mekanizmalarıyla ilgili sınırlamaların doğrudan Ethereum üzerine inşa edilmesinin önünde bir engel olduğu kanıtlandı ve Celo ana ağının nihai lansmanına yol açtı. 2020 yılında ilk karbon-negatif, EVM uyumlu proof-of-stake (PoS) olarak piyasaya sürüldü.

Buna rağmen Celo topluluğu, Ethereum’un rollup merkezli yol haritası 2 etrafındaki gelişmelere özel bir dikkat göstererek Ethereum’un ilerlemesini izlemeye devam etti. Bu nedenle Celo topluluğu, sonraki aşama ETH2 kilometre taşlarını (örneğin, hafif istemciler, tek yuvalı kesinlik ve kullanılabilirlik) geleceğe hazırlıyor ve Ethereum’un ilerlemelerinin Celo ana ağında nasıl bir iyileşmeye yol açabileceğini tartışıyor.

Peki ama neden şimdi? Forum duyurusunda şunlar yazıyor;

“Celo’nun teknolojisi Ethereum’dan miras kalmıştır ve Ethereum‘a çok şey borçludur. Merkezi olmayan teknoloji üzerinde daha adil bir finansal sistem inşa etmeye yönelik vizyonlarımız gibi topluluklarımız da örtüşüyor. L2 araştırması geliştikçe, Celo’nun Ethereum ile daha da yakınlaşmasını sağlamak için uygun bir yol haline geldi. İki önemli gelişme, zamanın şimdi olduğuna inanmamızı sağlıyor;

EigenDA gibi off-chain veri kullanılabilirliği çözümleri, Celo’nun işlem ücretlerinde büyük artışlar gerektirmeden, Ethereum’a (ve EigenLayer’ı tercih eden Ethereum doğrulayıcılarına) hala katkıda bulunacak şekilde bunun başarılmasını sağlar.

OP Stack, optimistic rolluplar ve zincirler için inanılmaz, açık bir referans mimarisi yaratmıştır.

cLabs, Ethereum tabanlı L2 yığınındaki bu ilerlemelerin, Celo L2 geçişinin misyonuna önemli bir değer katması için gerekli parçalara sahip olduğuna inanmaktadır.”

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