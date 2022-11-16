Popüler altcoin'in ihraççısı, küresel karışıklığa ve kripto para piyasasındaki tüm olumsuzluklara rağmen ODL platformunun 2022'de nasıl büyük ölçüde benimsendiğini açıkladı.

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Fintech’in ağır topu Ripple, kısa süre önce yayımladığı bir blog yazısında Talep Üzerine Likidite (ODL) çözümünün bu yıl kazandığı önemli benimsemeyle övündü. Ripple’ın ODL ağı ve zaten geniş olan müşteri listesinin büyük ölçüde genişlediği görüldü.

Yılı Hızlı Bir Büyüme ile Kapatacak

XRP‘nin ihraççısı Ripple, bu yıl dünya çapında yeni ODL koridorlarını duyurduğu birkaç yeni ortaklık yaptı. ODL çözümü artık sadece AB, Birleşik Krallık ve diğer büyük ülkelerde değil, Brezilya, Singapur ve BAE gibi gelişmekte olan pazarlarda da kullanılabiliyor.

Kısa bir süre önce Ripple, Fransa ve İsveç’in yanı sıra fintech devinin ülkedeki en büyük mobil ödeme ağ geçidi olan MFS Africa ile ortaklık kurarak Afrika’da ODL koridorlarının açıldığını duyurdu.

ODL ilk olarak 2018 yılında, düşük maliyetli ve hızlı sınır ötesi ödemeler, yüksek hacimli para transferi ve tam şeffaflık sağlamak amacıyla başlatıldı. XRP’nin kullanıldığı ODL, yalnızca para transferi ve bireysel ödemeler pazarında değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirketler ve yatırımcılar gibi taraflarca da kullanılıyor.

Fiattan fiata ödemelerin tek bir API aracılığıyla yapılmasına yardımcı olan RippleNet‘i kullanmaya başlayan ilk Ripple müşterilerinden bazıları, artık sınır ötesi ödemelerini iyileştirmek için ODL’yi de kullanıyor. Bu, onlara kripto para tarafından etkinleştirilen ödeme çözümlerini tercih eden çok sayıda yeni müşteri kazandırdı.

Ripple, müşteri deneyimlerini geliştirmeye devam etmek için ODL’ye Makine Öğrenimi gibi üst düzey özellikler de ekledi.

Ripple’ın XRP’sinde Son Durum

SEC’in kıskacındaki Ripple’ın XRP’si için meraklı bekleyiş sürüyor. Uzmanlar 2020’nin Aralık ayında SEC’in kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’a ve iki üst düzey yöneticisine açtığı davada mahkemenin merakla beklenen kararı çok yakında vereceği ve kararın Ripple’ın lehine olacağı üzerinde duruyor.

Mahkemeden Ripple lehine karar çıkacağı anlatısının güçlenerek artıyor oluşu, XRP tarafında da heyecanın artmasına neden oldu. XRP, kripto para piyasasındaki sallantıya rağmen hızla yükseldi. Son günlerde karşı karşıya kalınan FTX krizi gibi olumsuzluklarla bir miktar geri çekildiği görülen popüler altcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında 0,3726 dolardan işlem görüyor. XRP, 18.79 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para.