Yapılan son açıklamalara göre popüler bir kripto para köprüsünü hacklemeye çalışan kişi 5 Ethereum’luk (ETH) zarara uğradı!

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Aurora Labs CEO’su Alex Shevchenko, 22 Ağustos’ta bir bilgisayar korsanının hafta sonu NEAR/ETH Rainbow Bridge’e yapılan başarısız bir saldırıda 5 Ethereum (ETH) kaybettiğini açıkladı ve açıklamalara göre hiçbir kullanıcı fonu zarar görmedi.

Rainbow Bridge

Shevchenko, köprüdeki kullanıcı fonlarını korumak için etkili bir mekanizma kullanıldığının altını çizerek saldırının 31 saniye içinde otomatik olarak durdurulduğunu ifade etti.

Rainbow Bridge, kullanıcıların ETH, NEAR ve Aurora ağları arasında token aktarmalarına olanak tanır. Köprü, NEAR blok zinciri üzerine inşa edilmiş Ethereum uyumlu ölçeklendirme çözümü Aurora tarafından oluşturuldu.

ve ağları arasında token aktarmalarına olanak tanır. Köprü, NEAR blok zinciri üzerine inşa edilmiş Ethereum uyumlu ölçeklendirme çözümü Aurora tarafından oluşturuldu. Kullanıcılar, ERC-20 varlıklarını doğrudan MetaMask veya diğer Web3 cüzdanlarından NEAR cüzdanlarına ve uygulamalarına gönderebilir ve tersini gerçekleştirebilir.

Köprü, zincirler arasında mesajları veya varlıkları aktarmak için seçilmiş bir aracı olmadan, trustless varsayımlara dayanıyor. Bu nedenle, köprü uygulamalarının saldırılara açık olduğu ifade ediliyor.

Chainalysis’e göre, hackerlar bu yılın ilk altı ayında DeFi endüstrisinde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde saldırıda bulundu.

Hacker 5 ETH Kaybetti

Shevchenko, kötü niyetli kişilerin köprüdeki tüm fonların potansiyel kaybına karşı koruma sağlayan NEAR doğrulayıcıların fikir birliğine ihtiyaç duyması nedeniyle yanlış bilgi sunamayacaklarını söyledi.

Bir blog yazısında Shevchenko, “Birisi yanlış bilgi göndermeye çalışırsa, NEAR blok zincirini de gözlemleyen bağımsız kişiler tarafından sorgulanır” açıklamasında bulundu.