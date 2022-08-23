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  •   Bu Sefer Hacker Faka Bastı: Bu DeFi Projesinde Hacker 5 ETH Kaybetti!

Bu Sefer Hacker Faka Bastı: Bu DeFi Projesinde Hacker 5 ETH Kaybetti!

Yapılan son açıklamalara göre popüler bir kripto para köprüsünü hacklemeye çalışan kişi 5 Ethereum’luk (ETH) zarara uğradı!
13:36
23 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aurora Labs CEO’su Alex Shevchenko, 22 Ağustos’ta bir bilgisayar korsanının hafta sonu NEAR/ETH Rainbow Bridge’e yapılan başarısız bir saldırıda 5 Ethereum (ETH) kaybettiğini açıkladı ve açıklamalara göre hiçbir kullanıcı fonu zarar görmedi.

Rainbow Bridge

  • Shevchenko, köprüdeki kullanıcı fonlarını korumak için etkili bir mekanizma kullanıldığının altını çizerek saldırının 31 saniye içinde otomatik olarak durdurulduğunu ifade etti.
  • Rainbow Bridge, kullanıcıların ETH, NEAR ve Aurora ağları arasında token aktarmalarına olanak tanır. Köprü, NEAR blok zinciri üzerine inşa edilmiş Ethereum uyumlu ölçeklendirme çözümü Aurora tarafından oluşturuldu.
  • Kullanıcılar, ERC-20 varlıklarını doğrudan MetaMask veya diğer Web3 cüzdanlarından NEAR cüzdanlarına ve uygulamalarına gönderebilir ve tersini gerçekleştirebilir.
  • Köprü, zincirler arasında mesajları veya varlıkları aktarmak için seçilmiş bir aracı olmadan, trustless varsayımlara dayanıyor. Bu nedenle, köprü uygulamalarının saldırılara açık olduğu ifade ediliyor.
  • Chainalysis’e göre, hackerlar bu yılın ilk altı ayında DeFi endüstrisinde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde saldırıda bulundu.

Hacker 5 ETH Kaybetti

  • Shevchenko, kötü niyetli kişilerin köprüdeki tüm fonların potansiyel kaybına karşı koruma sağlayan NEAR doğrulayıcıların fikir birliğine ihtiyaç duyması nedeniyle yanlış bilgi sunamayacaklarını söyledi.
  • Bir blog yazısında Shevchenko, “Birisi yanlış bilgi göndermeye çalışırsa, NEAR blok zincirini de gözlemleyen bağımsız kişiler tarafından sorgulanır” açıklamasında bulundu.

  • Açıklamalara göre hafta sonu boyunca, bir saldırgan Rainbow köprüsüne 5 ETH’lik “güvenli depozito” gerektiren “fabrikasyon bir NEAR blok” gönderdi. İşlem, 20 Ağustos’ta 04:49:19 UTC’de Ethereum’a başarıyla gönderildi.
  • Shevchenko, hacker’ın Cumartesi sabahı erken saatlerde saldırıya tepki vermenin karmaşık olacağını umduğunu ifade etti ve bu sebeple saldırı 32 saniye gibi çok kısa bir sürede fark edebildi.
  • Saldırının bu kadar hızlı fark edilmesi ise kötü niyetli kişinin yaklaşık olarak 8.000 dolar değerinde 5 ETH kaybetmesine sebep oldu.

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