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Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtumayı hedeflerken, son dönemdeki ortaklık ve projeleri ile gündemde kalmayı başarıyor.

SHIB, Dünyanın En Büyük Oyun Fuarında

Shiba Inu (SHIB) oyun danışmanı William Volk, dünyanın en büyük video oyunu fuarı Gamescom’a katılacağını duyurdu. Volk kısa süre önce Twitter’da, SHIB’in Shiba Eternity adlı oyun projesini sergilemek için ticaret fuarına katılacağını açıkladı. Tecrübeli oyun geliştiricisi ayrıca Shiba Inu topluluğunun merak ettiği birkaç konuya da açıklık getirdi. Attığı tweet’te ünlü oyun geliştiricisi, ‘Volk, “ShibaEternity’yi göstermek için Gamescom’a gidiyor’ ifadesini kullandı. Oyun uzmanı, Tweet’e bir resim ekleyerek Gamescom fuarına götürmeyi planladığı iki çantayı gösterirken SHIB meraklılarından çantada ne olabileceğini tahmin etmelerini istedi. Volk, “Altdaki çantada ne olduğunu tahmin et. (İpucu, üstteki çantada)” açıklamasını yaparak topluluktan büyük ilgi gördü. Bu yılki Gamescom etkinliğinin 24 Ağustos’tan 28 Ağustos’a kadar sürmesi planlanıyor.

Gamescom, Almanya’nın Köln kentinde her yıl düzenlenen bir video oyunu ticaret fuarıdır. Etkinlik, Alman video oyun endüstrisinin önde gelen bir derneği tarafından düzenleniyor. Gamescom’un bir bölümü, Devcom adlı video oyunu geliştirmeye ayrılmıştır. Gamescom, sergi alanı ve ziyaretçi sayısı ile dünyanın en büyük oyun etkinliği olarak kabul ediliyor. 2018 yılında fuara 370.000 ziyaretçi katılırken, 56 ülkeden 1.037 katılımcı da yer aldı. Volk, oyun sonunda piyasaya çıktığında Shiba Eternity’nin büyük oranda popülarite kazanacağını umuyor. Daha önce bildirildiği üzere, Shiba Inu oyun geliştiricileri, Shiba Eternity’nin büyük ölçüde benimsenmesini beklerken, daha fazla oyuncu eklemek için oyun sunucusu kapasitesini 50 kat artırdılar.

Çılgın Talep: Shiba Eternity

Shiba Inu Games’in direktörü William Volk, ekosistemin yeni oyunu Shiba Eternity’nin Vietnam’da şimdiden büyük popülerlik gördüğünü belirtti. Ekip, beklenenden yüksek talep nedeniyle oyun sunucularının kapasitesini elli kat artırmak zorunda kaldı. Vietnamlı iOS kullanıcıları, Shiba Eternity’nin erken test aşamasına katılma fırsatına sahip. Proje lideri Shytoshi Kusama, oyunun önümüzdeki haftalarda Endonezya’da piyasaya sürülebileceğini ima etti.

Volk, Android kullanıcıları için Beta lansmanı yayınlandığında işlerin daha da heyecan verici hale geleceğini iddia etti. SHIB ekibi, oyun geliştiricileri PlaySide Studios ile ortaklaşa dokuz ayı aşkın bir süredir oyun üzerinde çalışıyor. Topluluğun çoğu, oyunun bu yıl Eylül ayında çıkacağına inanıyor.