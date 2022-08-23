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Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!

Tüm dünyada tanınan bir sanatçı, adını Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (SPTO) kaydettirdi.
13:13
23 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre Miley Cyrus, adını Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (SPTO) kaydettirdi. Bu hamlenin Miley Cyrus’un ticari markasını metaverse ve blockchain ile ilgili projelerde kullanabilmesi için olduğu ifade ediliyor.

Popüler İsimden Önemli Hamle

Müzik dünyasında dünyaca ünlü bir isim olan Miley Cyrus’un Spotify’da aylık 35 milyondan fazla dinleyicisi bulunuyor. Cyrus, adını metaverse‘e kaydederek kariyerinde yeni bir adım atıyor gibi görünüyor.

Öte yandan haber, ticari marka avukatı Mike Kondoudis tarafından paylaşıldı. Kondoudis, kişisel Twitter hesabı aracılığıyla, Cyrus’un adını giyim, eğlence hizmetleri, dijital para yönetim yazılımı, giyim, ayakkabı ve dijital spor malzemeleri alanlarında kaydettirdiğini açıklıyor.

Miley Cyrus, Gucci ve Roblox

Mayıs 2022’de İtalyan lüks markası Gucci, Roblox’ta Gucci Town adlı kendi metaverse’ini piyasaya sürdü. Öte yandan Ağustos ayında Miley Cyrus bu dijital alanda ilk konuk sanatçı olarak yer aldı. Ayrıca Cyrus, Gucci Beauty serisinden Flora parfümünün lansmanını tanıtmak için de hamle yaptı. Bir Gucci elçisi olarak sanatçı, yarışmalara, oyunlara ve etkileşimli öğrenme deneyimlerine kullanıcı katılımına öncülük ediyor.

Bunlara ek olarak Gucci Town, şirketin metaverse ve Web3 ile ilgili vizyonu doğrultusunda dijital bir alan sunmak amacıyla başlatıldı. Mayıs ayında marka, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve stablecoin’ler gibi en popüler 12 kripto para birimi aracılığıyla ödeme almaya başlayacağını da duyurdu.

Gucci başkanı Marco Bizzarri ise konuyla ilgili açıklamalarında, “Gucci, müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunabileceği yeni teknolojileri benimsemeye çalışıyor. Artık kripto para birimlerini ödeme sistemimize entegre edebildiğimize göre, bu seçeneği kullanmak isteyen müşteriler için doğal bir evrim olacak.” sözlerini kullanıyor.

Ancak ödeme yöntemi yalnızca Los Angeles, New York, Miami ve Las Vegas’taki mağazalar için geçerli olmakla birlikte, QR kodu aracılığıyla e-posta yoluyla veya doğrudan mağazalarda alışveriş yapılabilir.

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