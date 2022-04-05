Bu meme token yüzde 150'lik bir ralliye hazırlanıyor. Kritik seviyeler ve nihai hedef hakkında tüm detaylar!

Geçtiğimiz yılın en büyük kazançlarını meme tokenlerde görmüştük ve yüzde 1000’lik ralliler son derece normal hale gelmişti. Bugün ise popüler bir meme tokende %150’yi aşabilecek bir ralli potansiyelinden bahsediyoruz. Hali hazırda böyle bir kurulum zaten vardı fakat bugün gelen haberle birlikte beklenti daha da arttı. Peki hangi altcoin kaç doları hedefliyor?

Elon Musk’ın Twitter Yatırımı

Musk, şirketi Tesla’nın çevrimiçi ürün mağazasında DOGE ödemelerini kabul etme kararı da dahil olmak üzere Dogecoin topluluğunun büyük bir destekçisi oldu. Musk’ın yatırımı Twitter‘ın kripto girişimlerini ilerletmeye ve hatta sosyal medya platformunda DOGE entegrasyonunu görmeye yardımcı olabilir.

Musk’ın Twitter yatırımı, Dogecoin’in düşen bir kama modelinden kurtulmasına da yardımcı oldu. Ayrıntılı olarak, düşen takozlar, yükselişin tersine dönüş kurulumları olarak kabul edilir ve fiyat, iki yakınsayan, azalan trend çizgisi tarafından tanımlanan bir aralıkta daha düşük seviyede konsolide olurken, daha düşük zirve ve daha en düşük dip seviyelerden oluşan bir iz bıraktığında ortaya çıkar.

Dogecoin (DOGE) Rallisi

Mükemmel bir senaryoda, düşen takozlar, fiyat kararlı bir şekilde üst trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra çözülür. Olduğu gibi, yatırımcılar tipik olarak, kamanın üst ve alt trend çizgisi arasındaki maksimum mesafeye eşit uzunlukta olan seviyeye doğru bir yükseliş bekler. DOGE’nin fiyatı benzer bir model izlediğinden, 4 Nisan’daki trend çizgisinin üzerindeki kırılmanın ardından yükseliş trendini sürdürme olasılığı arttı.

Bununla birlikte, yükseliş kurulumu aşağı yönlü risklerle birlikte geliyor. Özellikle, Dogecoin‘in düşen takozun üst trend çizgisinin üzerindeki kırılma hareketi, daha zayıf hacimlere eşlik ediyor ve bu da yatırımcıların ralliye inancının olmadığını gösteriyor.

DOGE ayrıca iki kritik destek seviyesinin altında işlem görüyor: 20 haftalık üstel hareketli ortalama (20 haftalık EMA; yeşil dalga) 0,15 dolar civarında ve 50 haftalık EMA (kırmızı dalga) 0,17 dolar civarındadır.

Söz konusu fiyat tavanlarından bir geri çekilme, Dogecoin‘i yeni keşfedilen bir destek seviyesi olarak test etmek için düşen takozun üst trend çizgisine dönmesine neden olabilir. Öte yandan, uzun süreli bir düşüş, tüm yükseliş yönünün tersine çevrilmesi kurulumunu geçersiz kılma riski taşıyor. Kamanın üst trend çizgisini destek olarak tutmak ve güçlü hacimlerle 20 ve 50 haftalık EMA’ların üzerine çıkmak, DOGE’nin 0,37 dolarlık hedefini sağlamlaştıracaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.