X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bu Meme Token Yüzde 150’lik Ralliye Hazırlanıyor!

Bu meme token yüzde 150'lik bir ralliye hazırlanıyor. Kritik seviyeler ve nihai hedef hakkında tüm detaylar!
18:00
5 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz yılın en büyük kazançlarını meme tokenlerde görmüştük ve yüzde 1000’lik ralliler son derece normal hale gelmişti. Bugün ise popüler bir meme tokende %150’yi aşabilecek bir ralli potansiyelinden bahsediyoruz. Hali hazırda böyle bir kurulum zaten vardı fakat bugün gelen haberle birlikte beklenti daha da arttı. Peki hangi altcoin kaç doları hedefliyor?

Elon Musk’ın Twitter Yatırımı

Musk, şirketi Tesla’nın çevrimiçi ürün mağazasında DOGE ödemelerini kabul etme kararı da dahil olmak üzere Dogecoin topluluğunun büyük bir destekçisi oldu. Musk’ın yatırımı Twitter‘ın kripto girişimlerini ilerletmeye ve hatta sosyal medya platformunda DOGE entegrasyonunu görmeye yardımcı olabilir.

Musk’ın Twitter yatırımı, Dogecoin’in düşen bir kama modelinden kurtulmasına da yardımcı oldu. Ayrıntılı olarak, düşen takozlar, yükselişin tersine dönüş kurulumları olarak kabul edilir ve fiyat, iki yakınsayan, azalan trend çizgisi tarafından tanımlanan bir aralıkta daha düşük seviyede konsolide olurken, daha düşük zirve ve daha en düşük dip seviyelerden oluşan bir iz bıraktığında ortaya çıkar.

Dogecoin (DOGE) Rallisi

Mükemmel bir senaryoda, düşen takozlar, fiyat kararlı bir şekilde üst trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra çözülür. Olduğu gibi, yatırımcılar tipik olarak, kamanın üst ve alt trend çizgisi arasındaki maksimum mesafeye eşit uzunlukta olan seviyeye doğru bir yükseliş bekler. DOGE’nin fiyatı benzer bir model izlediğinden, 4 Nisan’daki trend çizgisinin üzerindeki kırılmanın ardından yükseliş trendini sürdürme olasılığı arttı.

Bununla birlikte, yükseliş kurulumu aşağı yönlü risklerle birlikte geliyor. Özellikle, Dogecoin‘in düşen takozun üst trend çizgisinin üzerindeki kırılma hareketi, daha zayıf hacimlere eşlik ediyor ve bu da yatırımcıların ralliye inancının olmadığını gösteriyor.

DOGE ayrıca iki kritik destek seviyesinin altında işlem görüyor: 20 haftalık üstel hareketli ortalama (20 haftalık EMA; yeşil dalga) 0,15 dolar civarında ve 50 haftalık EMA (kırmızı dalga) 0,17 dolar civarındadır.

Söz konusu fiyat tavanlarından bir geri çekilme, Dogecoin‘i yeni keşfedilen bir destek seviyesi olarak test etmek için düşen takozun üst trend çizgisine dönmesine neden olabilir. Öte yandan, uzun süreli bir düşüş, tüm yükseliş yönünün tersine çevrilmesi kurulumunu geçersiz kılma riski taşıyor. Kamanın üst trend çizgisini destek olarak tutmak ve güçlü hacimlerle 20 ve 50 haftalık EMA’ların üzerine çıkmak, DOGE’nin 0,37 dolarlık hedefini sağlamlaştıracaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Yatırımcılar En Çok Bu İki Meme Token’ı Araştırıyor! 
Yatırımcılar En Çok Bu İki Meme Token’ı Araştırıyor! 
Dogecoin Yaratıcısı: Finansal Özgürlük İçin DOGE Kullanın! 
Dogecoin Yaratıcısı: Finansal Özgürlük İçin DOGE Kullanın! 
Shiba Coin İlk Çıkış Fiyatı! Shiba Sahibi Kim?
Shiba Coin İlk Çıkış Fiyatı! Shiba Sahibi Kim?
Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın Bu Hamlesiyle Artık Amacına Ulaşabilir!
Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın Bu Hamlesiyle Artık Amacına Ulaşabilir!
Bu Seviye DOGE’ye Yüzde 50 Artış Getirebilir! 
Bu Seviye DOGE’ye Yüzde 50 Artış Getirebilir! 
Meme Token’larda Önemli Seviyeler: DOGE ve SHIB
Meme Token’larda Önemli Seviyeler: DOGE ve SHIB
Musk’tan Bir Dogecoin Paylaşımı Daha: DOGE Aya Gidiyor!
Musk’tan Bir Dogecoin Paylaşımı Daha: DOGE Aya Gidiyor!
Ortaklıklar Artıyor: Bu 2 Meme Coin Artık Bu Sektörde de Var!
Ortaklıklar Artıyor: Bu 2 Meme Coin Artık Bu Sektörde de Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’lerin Trendine Ne oluyor: Düşüşlerin Sebebi Ne?
NFT Koleksiyonun Tamamı Çalındı: Suçlusu Kim?
NFT Avcıları 1: Tarihe Yolculuk Yaptıracak NFT
İş Sanat, Decentraland’de Sergi Açtı: “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” 
Son Teknik Analizler
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022