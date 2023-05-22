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  •   Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! Kripto Para Borsasına Erişim Engeli Şoku!

Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! Kripto Para Borsasına Erişim Engeli Şoku!

Özet

  • Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC), Huobi’nin ülkede resmi bir kaydı olmadan faaliyet gösterdiğini açıkladı.
  • SC, kripto para borsasından web sitesine ve mobil uygulamalarına Malezya’dan erişimi engellemesini talep etti.
  • Kripto para borsasına ayrıca reklam yasağı getirildi.
11:04
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC), dev kripto para borsası Huobi’nin ülkede resmi bir kaydı olmadan faaliyet gösterdiğini açıkladı. SC, kripto para borsasından web sitesine ve mobil uygulamalarına Malezya’dan erişimi engellemesini talep etti.

Huobi, Malezya’daki Faaliyetlerini Sonlandırmak Zorunda

Malezyalı SEC, Huobi’nin ülkede resmi bir kaydı olmadan faaliyet gösterdiğini açıklarken, kripto para borsasından web sitesine ve mobil uygulamalarına Malezya’dan erişimi engellemesini talep etti. SC ayrıca Huobi’yi sosyal medya veya e-posta üzerinden ülkedeki kullanıcılarına herhangi bir şekilde reklam yapmamasını talep etti.

Çoğunluk hissesi Justin Sun‘ın elinde olduğu kripto para borsası Huobi, SC’nin bildiriminin ardından başta web sitesi olmak üzere Apple Store (App Store), Google Play ve diğer kaynaklardaki borsa uygulamalarına Malezya’dan erişimi engelleyecek.

SC’nin kripto para borsasına gönderdiği yaptırım emirleri, Huobi’nin CEO’sunun Malezyalı SEC tarafından belirlenen tüm talimatlara uygun şekilde yapılandırmaya gitmesini şart koşuyor. Bu yapılandırmalar gerçekleşene kadar kripto para borsası ülkede faaliyet gösterme şansı bulamayacak.

Huobi’nin Çoğunluk Hissesini Justin Sun Satın Almıştı

Huobi’nin çoğunluk hissesini satın aldığına dönük iddialara sürekli karşı çıkarak bu yöndeki iddiaları reddediyor olsa da TRON‘un kurucusu ve CEO’su Justin Sun’ın 2022’nin Kasım ayında kripto para borsasının çoğunluk hissesini 1 milyar dolar karşılığında satın aldığı ortaya çıkmıştı. Kripto para borsasının çoğunluk hissesinin Sun tarafından satın alınmasına dönük ticaret ise Hong Kong merkezli varlık yönetim şirketi About Capital’in aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, bu yazının hazırlandığı sırada Huobi’nin son 24 saatte 338 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştığını gösteriyor. Kripto para borsası, ulaştığı bu işlem hacmi ile dünyanın en büyük 14’ncü kripto para borsası konumunda. Listenin ilk sırasında açık ara farkla Binance yer alıyor.

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