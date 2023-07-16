Kripto para yatırımcılarının aşina olduğu eski altcoinlerden olan TRX son çöküşten nispeten daha az etkilendi. Tartışmalı kurucusu Sun’a rağmen ayı piyasasında güçlü kalmayı başaran altcoin için kısa vadede yeni bir destek testi muhtemel görünüyor. Peki TRX fiyatı kaç dolara düşerse alım için cazip hale gelebilir?

Tron (TRX)

Bitcoin‘in son dönemdeki yükselişi çoğu altcoinin Haziran ayının ilk yarısında yaşadığı kayıpları tersine çevirmesini sağladı. Özellikle Tron Haziran ayının en yüksek seviyesi olan 0,08580 doları geri almaya fazlasıyla yaklaştı. Ancak, altcoin’in daha fazla ilerleyebilmesi için Haziran ayının en yüksek seviyesinin altında bir barikatla, bir düşüş emri bloğuyla uğraşması gerekiyor.

Yakın tarihli bir rapor, Tron’un kilitli toplam değerde Ethereum‘dan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Ancak TRX‘in fiyat hareketi piyasa duyarlılığının, özellikle de BTC fiyat hareketinin etkisi altında kaldı.

TRX Fiyat Tahmini Yorum

Yazı hazırlandığı sırada TRX‘in fiyat hareketi, 12 saatlik grafikte 0,0826 – 0,0858 dolar arasındaki düşüş emri bloğunda reddedildikten sonra 0,07858 seviyesinin yakınında toparlandı. Boğalar hala düşüş OB’sini hedefliyor ve barikatın kırılmasının inatçı olduğu kanıtlanırsa tekrar bocalayabilir. Olası bir düşüş 0,0786 dolarlık desteğin ihlal edilmesine neden olabilir. Özellikle, yükselen trend çizgisi Haziran ortasından bu yana çok önemli bir destek seviyesinde. Birleşme alanındaki bir düşüş ve olası toparlanma, boğalara düşüş OB’sini hedefleyen long pozisyonlar için yeniden giriş sunabilir.

Yükselen trend çizgisi desteğinin ihlal edilmesi yükseliş tezini geçersiz kılacaktır. Bu ihtimal gerçekleştiğinde 0,7500 doların yeniden test edilmesi muhtemeldir. Bu arada, Ortalama Yön Endeksi 20’nin üzerindeydi ve Chaikin Para Akışı sıfır işaretinin üzerindeydi, bu da TRX için güçlü bir yükseliş trendi ve sermaye girişi olduğunu gösteriyor.

Özetle kısa vadede belirtilen seviyenin aşılamadığı senaryoda destek bölgesi giriş için iyi bir fırsat sunabilir. Önümüzdeki hafta makro cephede kriptoyu pek sarsabilecek gibi görünmüyor. Daha çok kendi iç dinamiklerine bağlı hareket etmesi beklenen kriptonun Fed öncesi dalgalanması muhtemel. Genellikle Fed toplantılarında 7-10 gün önce düşüş ve yükselişi bir arada gören yatırımcılar toplantı günü yaklaştıkça kayıplarının arttığına şahit olur. Bu toplantıda faiz artırım ihtimali masada olduğu için temkini elden bırakmak istemeyen yatırımcıların risk azalma veya stop tetiklemeli satışları nedeniyle dip testleri görebilir.