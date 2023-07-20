CCIP protokolü, zincirler arası uygulamalar ve hizmetler oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlandı ve bu hafta Avalanche, Ethereum, Optimism ve Polygon blok zincirlerinde erken erişim kullanıcıları için yayına girdi. Güncellemenin devreye alınmasıyla Chainlik (LINK) önemli bir yükseliş ivmesi başlattı.

LINK Geliştirmesi!

Verilere göre, yatırımcılar şirketin Zincirler Arası Birlikte Çalışabilirlik Protokolü’nün (CCIP) bu hafta başlarında piyasaya sürülmesinin ardından yatırımcıların Ethereum’u, Chainlink (LINK) ile takas etmesiyle Chainlink token’ları Perşembe günü yükselişe geçti. LINK, 8 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve işlem hacmi iki kattan fazla artarak 580 milyon dolara ulaştı ve haftalık kazançların %25’in üzerine çıkmasına yardımcı oldu.

Zincir üstü veriler, bazı balinaların veya bir token’ın büyük holder’ların, varlıklarını 6 milyon dolara yükselttiğini ve artan talebin fiyatları %6’ya kadar yükselttiğini gösteriyor. CCIP, zincirler arası uygulamalar ve hizmetler oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Şimdi ana ağa geçmeye başlayan en az 25 ortak tarafından test ediliyordu ve Avalanche, Ethereum, Optimism ve Polygon blok zincirlerindeki erken erişim kullanıcıları için canlı yayınlandı. Perşembe günü CCIP, beş test ağındaki tüm geliştiricilerin kullanımına sunulacak: Arbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Ethereum Sepolia, Optimism Goerli ve Polygon Mumbai.

Kripto Paralarda Son Durum!

CoinGecko verilerine göre diğer bazı oracle protokollerinin fiyatları da yükseldi. Son 24 saatte, Band Protocol’ün BAND’ı %9, Uma’nın UMA ve API3’ü de %5,4 arttı. Oracles, bir blok zincirinin dışından veri getiren blok zinciri tabanlı hizmetlerdir. Blok zincirleri, tasarım gereği değişmez veri depolarıdır, ancak bilgilerin doğruluğunu doğrulayamazlar

Chainlink gibi oracle ağlarının yardımcı olduğu yer bu kısım olabilir. Kullanıcılar için Blockchain tabanlı hizmetlere ve ürünlere güvenilir veriler sağlamak için birden fazla bilgi kaynağına başvururlar. Kripto para piyasalarında son dönemde Ripple davasından ötürü başlayan ralli LINK’ın ciddi kazanımlarıyla gözlerin yeniden kripto para piyasalarına dönmesine neden oldu.