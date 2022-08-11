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Bu Altcoin 9,4 Doları Aşabilir Mi? Dikkat Çeken Veriler!

En büyük altcoinlerden biri kritik seviyede bulunuyor. Yatırımcıları neler bekliyor?
19:35
11 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance borsasında işlem gören ve en büyük 50 kripto para arasında yer alan bu altcoine dikkat! Piyasalar son 2 gündür olumlu haberlerin de etkisiyle yükseliyor. Bugün Bitcoin (BTC) uzun bir aranın ardından 25.000 dolar sınırına kadar dayandı. 17.000 dolarlı seviyeleri gördükten sonra gelen bu toparlanma kripto para topluluğunu heyecanlandırıyor. Peki hangi altcoin son verileriyle dikkat çekiyor? Detaylar haberimizde.

Chainlink (LINK)

Temmuz ayında gördüğü dip seviyelerden %60 oranında toparlanan LINK son günlerde yaklaşık %10 artış yaşadı. Performansı göz doldursa da LINK yatırımcıları için zor saatlere yaklaşıyor olabiliriz. Fiyatı 9 dolar seviyesinde bulunan LINK birkaç dakika önce 8,97 dolara düştü. Son 24 saatte Bitcoin karşısında %5 düşüş yaşayan altcoin piyasadan negatif ayrışıyor. Son 1 aylık zaman diliminde ise 5,80 dolar ile 9,28 dolar arasında hareket etti.

Beklendiği üzere 9,4 dolar direncini bugün aşamayan LINK fiyatı geri çekiliyor. MACD, 9 Haziran’daki ivmeye göre daha zayıf ve başarısız direnç testinin sinyalini zaten veriyordu. Yatırımcılar belirtilen direnç seviyesini yakından izlemedir. Peki tekrar bir test mümkün mü? LINK fiyatı hangi bölgeye kadar geri çekilme yaşayabilir?

Chainlink (LINK) Teknik Analiz

Zincir üstü ölçümler, potansiyel sonucu belirlemeye yardımcı olabilir. Son 4 günde LINK tutan aktif adreslerin sayısı artış yaşadı. Fakat bu artış ivme kaybediyor. 8-9 Ağustos arasında alıcı adresleri 2.001’den 1.711’e düştü. Gönderen adres sayısı ise 1.364’ten 1.690’a yükselmeye devam etti. Bu, fiyat 9,40 dolarlık direnç çizgisine yaklaştıkça satış baskısının arttığının bir işaretiydi.

Ek olarak devam eden satış baskısı buz dağının görünen yüzü olabilir. Bunu da adres dengesine göre arz dağılımından teyit edebiliriz. 1 milyon ile 10 milyon arasında Chainlink (LINK) tutan adreslerin az bir kısmı son 24 saatte satış yaptı.

LINK arzının %55’i 10 milyonun üzerinde varlığı olan balinalar tarafından tutuluyor. Bazı adreslerden az da olsa çıkışlar da görülmeye başlandı. Direnç seviyesindeki satışları açıklayan bu veriler bir sonraki testin de başarısız olabileceğini gösteriyor. Ancak 2022 yılının dip seviyesine halen yakın olan bir LINK fiyatından bahsediyoruz ve piyasadaki genel görünüm bir süre daha pozitif kalırsa fiyat 10 dolar bölgesini aşabilir.

Bu arada Michael Poppe, sık sık Twitter hesabı üzerinden 8 dolar altındaki fiyatın ucuz olduğunu söyledi. Kısa vadede haksız değil.

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