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Bu Altcoin 1 Milyar Dolar Ekledi! Kripto Paralar Yeşile Döndü!

Popüler kripto paranın değeri 1 milyar dolar seviyesinde arttı. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1 trilyon dolar eşiğinde.
18:37
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 20.500 dolar seviyesinin üzerinde bulunduğu için altcoinler önemli destek seviyelerinden toparlanmaya başladı. Kripto paraların kümülatif değeri neredeyse 1 triyon dolar. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artışın ardından kritik 1 trilyon dolar eşiği aşılacak. Haftalar süren ve düşük volatilite ile yatırımcıların uykusunu kaçıran piyasalar nihayet nefes aldırıyor.

Cardano (ADA)

Kripto fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte Cardano ekosistemine tek bir günde 1 milyar doların üzerinde para akışı oldu. ADA’nın piyasa değeri bu haftaki ralli sırasında 14 milyar doları aşarak onu en büyük kripto paralar arasında sekizinci sıraya taşıdı. CoinMarketCap’in verilerine göre, Cardano’nun ekosistemi, sayısız tokenin yeşile döndüğü ve kazanç kaydettiği bu hafta ciddi büyüme yaşadı.

Dogecoin ve Solana gibi bazı coinler de devam eden ayı piyasasına rağmen çift haneli kazançlar kaydetti. Bu haftaki giriş, ADA‘nın piyasa değerini 14,2 milyar doların üzerine çıkararak Cardano’nun en yakın rakibi Solana‘nın 2 milyar dolar üzerine taşıdı. ADA’nın kazançları teknik grafiklere de yansıdı çünkü haftalık zaman dilimi, TradingView’den yazı hazırlandığı sırada alınan verilere göre %15’in üzerinde artış gösterdi.

Cardano’nun Vasil Hard Fork’u

ADA Coin fiyatı bu piyasa rallisi sırasında DOGE gibi etkileyici bir patlama yaşamamış olsa da Eylül ayında büyük bir teknolojik yükseltme aldı. Ethereum proof-of-stake güncellemesinden birkaç gün sonra, ADA geliştiricileri beklenmedik gecikmelerin ardından Vasil Hard Fork yükseltmesini tamamladı. Aylarca ADA fiyatının aşırı satışlardan korunmasını sağlayan Vasil hard fork beklenen ralliyi başlatamadı. Genellikle haberi al olayı sat durumu kripto paralarda sık yaşanır. Son olay da bu minvalde değerlendirilebilir.

Daha önce bildirildiği üzere Vasil, Plutus v2 olarak adlandırılan bir özelliğe dokunarak akıllı sözleşme işlevselliğini ve verimliliğini güçlendirmek için geldi. Cardano’nun şimdiye kadarki en önemli teknolojik revizyonu olarak kabul edilen Vasil’in işlem hızlarını artırması ve maliyetleri optimize etmesi bekleniyor. Ethereum için Merge ve Cardano için Vasil kısa vadede dönüş beklenmemesi gereken yükseltmelerdir. Merge ile Ethereum’un token emisyonu hızla düşerken, Vasil sayesinde Cardano ekosistemi daha sağlam bir büyümenin temellerini atıyor. Uzun vadede iki güncellemenin de pozitif etkilerini görebiliriz.

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