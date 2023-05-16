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Türkiye’deki seçimler, sadece yönetimsel değil aynı zamanda ekonomik kapsamda da çok büyük etkiye sahip. Küresel ekonomiyi bile etkileme olasılığına sahip olan seçim sonuçları, ikinci turun devamında belli olacak. Küresel piyasalar ise şimdiden mevcut gelişmeleri fiyatlamaya başladı. Bloomberg ve Zero Hedge tarafından aktarılan bilgilere göre ise küresel piyasalardaki beklenti, TL‘nin değer kaybı yönünde.

USD/TL İçin Yeni Tahmin

Zero Hedge tarafından aktarılan bilgilere göre, küresel piyasalar şu an için USD/TL paritesinin 24 seviyesine çıkmasını bekliyor. Özellikle iki haftalık ikinci tur öncesi bekleme sürecinde volatilitenin ciddi anlamda artabileceği belirtilirken, daha önceki volatilite oranına dikkat çekildi. Seçim öncesindeki 1 ay içerisinde TL’nin volatilitesi, %48 arttı ve bu da aslında piyasanın ciddi bir TL değer değişimini puanladığını gösteriyor. Merkez Bankası kuruna göre 19,65 TL seviyesinde olan dolar, serbest piyasada ise çok daha yüksek seviyelerden işlem görüyor. Türk lirasının dolar karşısındaki 10 yıllık grafiğine bakıldığında ise durumun oldukça kritik olduğu gözlerden kaçmıyor.

Zero Hedge tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye’deki hükümet yetkilileri tarafından Aralık 2021 tarihinden bu yana dolara müdahale etmek için çeşitli adımlar atıldı ve Nisan ayının sonlarına doğru toplamda 177 milyar dolarlık müdahale gerçekleştirildi. Sadece Nisan ayında ise bu miktarın 30 milyar dolara çıktığı iddia ediliyor. Bloomberg Economics tarafından aktarılan bilgilere göre 30 milyar dolarlık müdahalenin, seçim öncesi USD/TL paritesini sabit tutmak için gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Türkiye menşeli hisse senetlerindeki yabancıların sahip olduğu varlıkların toplam miktarı ise seçimin bir gün öncesinde 24 milyar dolara geriledi. 10 yıl önce e bunun 150 milyar doların üzerinde olduğu biliniyor.

Tayland ve Türkiye Kıyaslaması

Bloomberg yetkilileri doların 24 seviyesine kadar tırmanmasını beklerken ilginç bir Tayland benzetmesi de yaptı. Geçen yıldan bu yana dolar karşısında %38 değer kaybeden baht, yerel ekonominin canlanması ve hükümetin ekonomi politikalarını önemsemesi ile yeniden konsolidasyon yaşamaya başladı. Bloomberg uzmanları Tayland için Türkiye’nin tam tersi bir projeksiyonda bulundu.

Bu esnada dolar pazartesi gününden beri olan yükselişini ufak adımlarla devam ettiriyor ve bütün piyasanın gözü, ikinci tur sonuçlarında gibi gözüküyor.