Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart, yakın tarihli bir röportajında BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’ine SEC’den onay çıkma ihtimali ve Ripple davasında çıkan XRP kararının piyasaya olası etkileri başta olmak üzere son dönemlerde kripto ekosistemine etki eden birçok güncel gelişmeyi değerlendirdi. Analist, BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’inin onaylanıp onaylanmayacağına yönelik devam eden tartışmalara ilişkin ise “yüzde 50-50” ifadesini kullandı.

BlackRock’ın ETF Başvurusu, SEC’den Onay Alabilecek mi?

Yıllardır çok sayıda Spot Bitcoin ETF‘inin reddedilmesine ve SEC yetkililerinin konuya ilişkin olumsuz açıklamalarına karşın varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i başvurusu, kripto ekosisteminde SEC’nin artık Spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğine yönelik bir beklentinin oluşmasına neden oldu. Ancak SEC’nin ETF başvurularını yetersiz olarak nitelendirmesinin ardından BlackRock başta olmak üzere birçok şirket, ETF başvurularını güncellemek durumunda kaldı. Son olarak da SEC, BlackRock’ın ETF başvurusunu, incelemeye almak üzere kabul etti.

SEC’nin Spot Bitcoin ETF’lerine onay verip vermeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart, BlackRock’ın ETF başvurusundaki son durum da dahil olmak üzere son dönemlerde kripto ekosistemine etki eden birçok önemli gelişmeyi değerlendirdi.

Bloomberg ETF Analistinden Son Durum Değerlendirmesi

Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart, yakın tarihli bir röportajında BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF‘ine ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan onay çıkma ihtimali ve Ripple davasında çıkan XRP kararının piyasaya olası etkileri başta olmak üzere son dönemlerde kripto ekosistemine etki eden birçok güncel gelişmeyi değerlendirdi.

Analist, dev varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın başvurusunu güncellemesinin ardından Spot Bitcoin ETF’inin SEC tarafından onaylanıp onaylanmama ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerinde “yüzde 50-50” ifadesini kullandı. Ayrıca analist, SEC-Ripple davasına ilişkin de bir değerlendirme yaptı.

Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart, Yargıç Torres’in kararının Ripple için büyük bir kazanç olduğu konusunda Galaxy CEO’su Mike Novogratz ile hemfikir olduğunu ifade etti. Ancak ABD’li yargıcın XRP kararına karşın şirketin SEC’nin radarında olmaya devam edebileceği ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun atacağı olası yeni adımlar ile birlikte sürecin Ripple adına henüz noktalanmamış olabileceğinin de altı çizildi.

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