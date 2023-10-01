f Bitcoin'de (BTC) Yükselen Metrik! Analist Duyurdu: Boğayı Getirebilir! › COINTURK

Bitcoin’de (BTC) Yükselen Metrik! Analist Duyurdu: Boğayı Getirebilir!

Özet

  • Bitcoin (BTC), Eylül ayında uzun vadeli holder'ların artan talebi ve düşük satış baskısıyla bir yükseliş yaşadı.
  • CryptoQuant analisti, Bitcoin'in düşük satış baskısı yaşadığını ve uzun vadeli holder sayısının arttığını belirtiyor.
  • Uzun vadeli holder'ların artan talebi ve düşük satış baskısı, Bitcoin'in boğa piyasasına geçişinin işaretleri olabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:00
1 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2016’dan bu yana ilk yükselişini Eylül ayında gerçekleştirdi. Yukarı yönlü hareketin nedenlerinden biri, uzun vadeli holder’ların lehine gözlemlenen değişim olabilir. İşte Bitcoin holder’larında güncel veriler!

Bitcoin’de ETF Beklentileri!

Bitcoin’in Eylül ayındaki performansının uzun vadeli boğa eğiliminin başlangıcı olabileceği fikri çok da uzak bir ihtimal olmayabilir. Uzmanlara göre kripto para birimi artık Bitcoin ETF onayına her zamankinden daha yakın olduğu belirtiliyor ve sonuç, likidite artışı nedeniyle büyük bir talep şokunun yolunu açabilir. Kısa vadeli kâr elde etmekten uzun vadeli kâr elde etmeye doğru geçiş, bunun ilk işaretlerinden biri olabilir.

Belirtilen yükseliş beklentileri CryptoQuant analisti Yonsei_ dent’in görüşlerini yansıtıyor. Uzmanın analizlerine göre, Bitcoin’in son zamanlarda düşük satış baskısı yaşadığını ortaya çıkardı. Ayrıca uzun vadeli Bitcoin holder’larının sayısı artıyor. Bu durum yakın zamanda gözlemlenen yükseliş momentumuyla örtüşebilir. Analist piyasanın mevcut durumu hakkında şunları söyledi:

CryptoQuant tarafından sağlanan döviz varlıklarına bakarsanız, bunların Kasım 2022’deki FTX olayı sırasında düştüğünü ve o zamandan beri gerilemede olduğunu görebilirsiniz.

BTC Holder’larında Artışın Olası Sonuçları!

Döviz rezervleri Mayıs ayından bu yana istikrarlı bir şekilde azalıyor. Bu gözlemin olası bir nedeni, merkezi borsalara ve artan popülerliğe ilişkin endişeler olabilir. Ayrıca borsalardan özel saklama cüzdanlarına yapılan transfer de uzun vadeli tahminlerle uyumlu. Peki Bitcoin’in gerçekten de uzun vadeli holder’ların tercih ettiğini nasıl doğrulayabiliriz? Uzun vadeli holder arzı istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu durum uzun vadeli yatırımcıların satış baskısına hâlâ fazla katkıda bulunmadığı anlamına gelebilir.

Bitcoin’in uzun vadeli holder pozisyonu değişikliği, daha önce Temmuz ayından bu yana yükselişe geçtikten sonra 17 Eylül’de tersine döndü. Uzun vadeli pozisyon değişikliğindeki düşüş, kısa vadeli kar alma yönünde daha az baskı görebileceğimizi gösterdi. Holder’lara yönelik değişen tercih, yavaşlayan satış baskısıyla birleştiğinde birikimin önünü açabilir. Ancak beklenen talep şoku henüz burada değil ve kaçınılmaz boğa piyasası devreye girmeden önce balinaların piyasayı yeniden sarsması için hâlâ zaman olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Ekim Ayına Yükselişle Başlayan Bitcoin İçin Korkutan Yorum: Kazançlar Geri Verilebilir
Ekim Ayına Yükselişle Başlayan Bitcoin İçin Korkutan Yorum: Kazançlar Geri Verilebilir
Ünlü Stratejist Mike McGlone Uyardı! Bitcoin’in Hareketleri Sandığınızdan Daha Çok Şey Anlatıyor Olabilir!
Ünlü Stratejist Mike McGlone Uyardı! Bitcoin’in Hareketleri Sandığınızdan Daha Çok Şey Anlatıyor Olabilir!
Ayılar Ters Köşe Oldu, Peki Bitcoin Yükselişi Devam Eder Mi?
Ayılar Ters Köşe Oldu, Peki Bitcoin Yükselişi Devam Eder Mi?
Bitcoin Madencilik Şirketi BTC Sayısını Arttırdı: Büyüme Halving İle Hızlanacak
Bitcoin Madencilik Şirketi BTC Sayısını Arttırdı: Büyüme Halving İle Hızlanacak
Bitcoin’de Son Tren Kalkıyor! Öngörüleri Çıkan Analistten Bomba BTC Yorumu!
Bitcoin’de Son Tren Kalkıyor! Öngörüleri Çıkan Analistten Bomba BTC Yorumu!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Tüm Gözler Amerika’dan Gelecek Olumlu Bir Gelişmeye Çevrildi
Bitcoin Neden Yükseliyor? Tüm Gözler Amerika’dan Gelecek Olumlu Bir Gelişmeye Çevrildi
Dip Avcısı Göstergeden Bitcoin Fiyatı İçin “Son Fırsat” Sinyali!
Dip Avcısı Göstergeden Bitcoin Fiyatı İçin “Son Fırsat” Sinyali!
Hazır Olun! Bitcoin Yaptığı Son Kırılma İle O Seviyenin Kapısını Araladı!
Hazır Olun! Bitcoin Yaptığı Son Kırılma İle O Seviyenin Kapısını Araladı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023