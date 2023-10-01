Bitcoin’de (BTC) Yükselen Metrik! Analist Duyurdu: Boğayı Getirebilir!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2016’dan bu yana ilk yükselişini Eylül ayında gerçekleştirdi. Yukarı yönlü hareketin nedenlerinden biri, uzun vadeli holder’ların lehine gözlemlenen değişim olabilir. İşte Bitcoin holder’larında güncel veriler!

Bitcoin’de ETF Beklentileri!

Bitcoin’in Eylül ayındaki performansının uzun vadeli boğa eğiliminin başlangıcı olabileceği fikri çok da uzak bir ihtimal olmayabilir. Uzmanlara göre kripto para birimi artık Bitcoin ETF onayına her zamankinden daha yakın olduğu belirtiliyor ve sonuç, likidite artışı nedeniyle büyük bir talep şokunun yolunu açabilir. Kısa vadeli kâr elde etmekten uzun vadeli kâr elde etmeye doğru geçiş, bunun ilk işaretlerinden biri olabilir.

Belirtilen yükseliş beklentileri CryptoQuant analisti Yonsei_ dent’in görüşlerini yansıtıyor. Uzmanın analizlerine göre, Bitcoin’in son zamanlarda düşük satış baskısı yaşadığını ortaya çıkardı. Ayrıca uzun vadeli Bitcoin holder’larının sayısı artıyor. Bu durum yakın zamanda gözlemlenen yükseliş momentumuyla örtüşebilir. Analist piyasanın mevcut durumu hakkında şunları söyledi:

CryptoQuant tarafından sağlanan döviz varlıklarına bakarsanız, bunların Kasım 2022’deki FTX olayı sırasında düştüğünü ve o zamandan beri gerilemede olduğunu görebilirsiniz.

BTC Holder’larında Artışın Olası Sonuçları!

Döviz rezervleri Mayıs ayından bu yana istikrarlı bir şekilde azalıyor. Bu gözlemin olası bir nedeni, merkezi borsalara ve artan popülerliğe ilişkin endişeler olabilir. Ayrıca borsalardan özel saklama cüzdanlarına yapılan transfer de uzun vadeli tahminlerle uyumlu. Peki Bitcoin’in gerçekten de uzun vadeli holder’ların tercih ettiğini nasıl doğrulayabiliriz? Uzun vadeli holder arzı istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu durum uzun vadeli yatırımcıların satış baskısına hâlâ fazla katkıda bulunmadığı anlamına gelebilir.

Bitcoin’in uzun vadeli holder pozisyonu değişikliği, daha önce Temmuz ayından bu yana yükselişe geçtikten sonra 17 Eylül’de tersine döndü. Uzun vadeli pozisyon değişikliğindeki düşüş, kısa vadeli kar alma yönünde daha az baskı görebileceğimizi gösterdi. Holder’lara yönelik değişen tercih, yavaşlayan satış baskısıyla birleştiğinde birikimin önünü açabilir. Ancak beklenen talep şoku henüz burada değil ve kaçınılmaz boğa piyasası devreye girmeden önce balinaların piyasayı yeniden sarsması için hâlâ zaman olabilir.