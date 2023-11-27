Bitcoin’de (BTC) Yıl Sonu Fiyat Tahmini! Yeni Yılda Beklentiler Neler?

Uzman isim Axel Adler Jr.’a göre 35.000 dolarlık bölge, Bitcoin‘in (BTC) kısa vadeli holder’ları (STH) yeni birikim alanı haline gelmiş olabilir. Ayrıca Adler, 26 Kasım’da X’teki bir gönderide bundan bahsetmişti.

BTC’de Tarihi Veriler

Veri analisti ve araştırma uzmanı, sonucuna varmak için bir haftalık ila 12 aylık Bitcoin arz oranındaki geçmiş verileri kullandı. Adler tarafından paylaşılan grafikte STH, Şubat ayı civarında 18.000 dolar biriktirmeye başladı. Ancak BTC 28.000 dolara ulaşana kadar bu holder’ları kar almaya başlamadı. Metriğin gösterdiği zincir üstü veriler, STH’lerin Kasım ayının ilk haftasında 35.000 dolar seviyesinde birikmeye başladığını ortaya çıkardı.

Peki, Bitcoin’in yıl bitmeden fiyata ulaşma şansı nedir? Bu potansiyeli değerlendirmek için yapılan analizler CryptoQuant’a göre, yazı kaleme alındığında %83,13 seviyesinde bulunan Bitcoin arzının kârını kontrol etti. Bu ölçüm, %84,36 seviyesinde olduğu 25 Kasım’dan bu yana düşüş gösterdi.

Metriğin artan eğilimi, yatırımcıların kar elde etmeye başladığı anlamına gelebilir. Bu durum Bitcoin fiyatında bir düşüşü tetikleyebilecek satış baskısına neden olabilir. Ancak kâr arzının azalması, BTC’nin yıl bitmeden toparlanma şansının olduğu anlamına gelebilir. 45.000 dolar biraz uzak gibi görünse de BTC’nin 40.000 dolara ulaşma şansı olabilir.

BTC’de Önemli Metrikler

Ancak bunun gerçekleşmesi için kripto paranın Kasım ayı bitmeden 38.000 doları yeniden test etmesi gerekiyor. Teknik açıdan bakıldığında, BTC/USD’nin H4 grafiği göreceli güç endeksinin (RSI) 46,23’e düştüğünü gösterdi. Bu okuma, satıcıların piyasada hakim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla BTC’nin 38.000 doları geri alması pek olası değil.

Ancak RSI okuması 40,00’ın altına düşerse piyasa oyuncuları bunu indirimli Bitcoin satın alma fırsatı olarak görebilir. Birikim bu noktada başlarsa satın alma baskısı BTC’yi 40.000 dolar yönüne itebilir. Bu yükseliş tezi üstel hareketli ortalama (EMA) tarafından da doğrulandı. Yazı kaleme alındığında 20 EMA, 50 EMA’nın üzerindeydi, bu da bazı haftalarda BTC’nin 37.000 dolarlık bölgenin oldukça üzerinde işlem görebileceğini gösterebilir. Öte yandan bir diğer kritik ölçüm harcanan çıktı kar oranıdır (SOPR). SOPR, hem uzun vadeli holder’lar (LTH) hem de STH tarafından elde edilen kârın derecesini gösterebilir. Oranın daha yüksek değerleri, LTH tarafından STH’ye göre daha fazla kar harcandığını gösterebilir.