Temmuz ayı şimdiye kadar Bitcoin‘in (BTC) piyasa üzerindeki hakimiyetinin ve işlem hacminin düştüğü, yatırımcıların altcoinler’e yönelme işaretleri verdiği bir ay oldu. Veriler yatırımcıların özellikle en büyük memecoin Dogecoin‘e (DOGE) yöneldiklerini gösteriyor.

Bitcoin Zemin Kaybettikçe Altcoinler Yükseldi

Genel olarak altcoinler ayın başından bu yana hakimiyetlerini ve işlem hacimlerini etkileyen çeşitli gelişmelerle kripto para piyasasında dikkatleri üzerlerine çektiler. Kaiko’nun verilerine göre özellikle Bitcoin’in (BTC) piyasa üzerindeki hakimiyeti ayın başından bu yana yüzde 8 düştü ve Nisan’dan bu yana görülenen en düşük seviyeye düştü. Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetin düşmesiyle altcoinler’in işlem hacmi ve likiditesinde artış görüldü.

Bitcoin’in merkezi kripto para borsalarındaki hakimiyeti yalnızca yüzde 27’ye düşerek altcoinler lehine önemli bir kaymaya işaret etti. Offshore kripto para borsaları, kısmen Güney Kore’de altcoin işlem hacminin artmasıyla BTC alım satım aktivitesinde de kayda değer bir düşüş oldu. Altcoinler’e olan talep, likiditelerindeki artışın da gösterdiği gibi, düzenleyici baskılara rağmen ABD’de de attı.

Altcoinler’in ne kadar kolay alınıp satılabildiğini ölçen altcoin likiditesi göstergesi Temmuz ayının başından bu yana küçük bir artış gösterdi. Piyasa değerine göre en büyük 10 altcoin için piyasa derinliği verileri, likiditelerinin ayın başından bu yana yaklaşık 20 milyon dolar arttığını gösteriyor.

Yatırımcılar Dogecoin’e (DOGE) Yönelmeye Devam Ediyor

En büyük memecoin Dogecoin (DOGE), piyasa genelindeki konsolidasyonuna meydan okuyarak özellikle ilgi odağı oldu. Son 24 saat içinde DOGE’nin fiyatı yüzde 8 artışla 0,076 dolara ulaştı ve piyasa değeri 10.7 milyar dolar oldu. Değerdeki bu artışla Dogecoin, Cardano’yu (ADA) geride bırakarak piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para haline geldi. Özellikle Dogecoin’in işlem hacminin son 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaşması, yatırımcıların ilgisinin büyük oranda arttığını gösteriyor.

Litecoin (LTC) ise 2 Ağustos’taki blok ödülü yarılanması etkinliği yaklaşırken yatırımcı ilgisinde artış görüyor. Blok ödülü yarılanmasının LTC’nin yeni arz oluşumunu etkilemesinden dolayı potansiyel olarak fiyatını yükseltmesi bekleniyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Genel olarak Temmuz ayı, Bitcoin’in hakimiyetinin düştüğü ve altcoinler’in işlem hacminin ve likiditesinin artmasıyla kripto para piyasasında altcoinler’e olan ilginin yükseldiği bir dönem oldu. DOGE‘da son dönemde olan fiyat yükselişi ve artan işlem hacimleri, memecoinler’e dönük ilginin arttığını gösterirken, LTC ve ETH gibi diğer altcoinler de traderlar’ın ve yatırımcıların dikkatini çekti.