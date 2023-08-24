Bitcoin Yarılanması ve Fiyat Tahmini: Kripto Uzmanından Kritik Yorum!

Özet

  • Dan Rosen, Luxor'un türevler direktör yardımcısı olarak, Bitcoin'in olgunlaşan bir varlık olarak volatilitesinin düşeceğini ve yatırım yapılabilir hale geldikçe gelecekte daha istikrarlı bir varlık sınıfı olacağını öngörüyor.
  • Luxor'un hash oranı türevleri, madencilerin hash fiyatındaki dalgalanmalara karşı risklerini korumalarını sağlayarak madencilik endüstrisinin operasyonlarını destekliyor.
  • Rosen, ABD dolarının güvenli bir varlık olarak görülmesinin hisse senetlerini etkilediğini ve makro volatiliteye neden olduğunu belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:30
24 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Uzman analist Ray Salmond, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bitcoin (BTC) madencilik havuzu, araştırma merkezi ve hizmet sağlayıcısı Luxor’un türevler direktör yardımcısı Dan Rosen ile konuştu.

BTC’de Halving Etkisi!

Rosen’in yaklaşmakta olan Bitcoin yarılanmasının BTC fiyatını nasıl etkileyeceğine dair görüşü, Bitcoin’in volatilitesinin neden önümüzdeki yıllarda çift haneli rakamlarda kalacağı ve madencilerin işlemlerini hash oranı türevleri. Rosen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Olgunlaşan herhangi bir varlık, ilk piyasaya sürüldüğünde yüksek volatilite deneyimlerinden geçer ve Bitcoin’i Apple ve Google gibi 90’ların başındaki teknoloji hisseleriyle karşılaştırırsanız, volatilitesi astronomikti. Bitcoin ayrıca dört yıl önce %70 ila %100 aralığında çılgın derecede yüksek volatilite seviyelerine dokunmuştu. Bu zamanla düşüyor, ancak varlık daha fazla yatırım yapılabilir hale geldikçe ve sonunda bir ETF’nin piyasaya sürülmesiyle bu eğilimi görmeye devam edeceğiz. Bir gün, muhtemelen dört ya da beş yıl içinde yıllık bazda yüzde 20 ya da yüzde 20’nin altında bir varlık sınıfı göreceğiz.

BTC’de Tarihi Verileri!

Tarihsel olarak madencilerin, çıkardıkları Bitcoin ödüllerini taahhüt etmenin dışında, operasyonlarında riskten korunmak için çok az seçeneği vardı. Luxor’un hash oranı türevleri, madencilerin hash fiyatındaki değişikliklere karşı risklerini korumalarına olanak tanıyarak endüstrinin bu alanına temel olarak altyapı katıyor. Türevler madencilere, operasyonlarının verimliliğini etkileyen beklenmedik değişkenlik olayları sırasında gelecekteki geliri tahmin etme ve kilitleme seçeneği sunuyor. Makro ve bunun Bitcoin’in fiyatını ve madencilerini nasıl etkileyeceğiyle ilgili olarak Rosen şunları söyledi:

Piyasa muhtemelen yakın zamanda %2’lik enflasyon hedef oranına ulaşamayacağımızı anlamaya başlıyor ve öyle görünüyor ki Piyasa, enflasyonun uzun vadede %2,5 ile %3 aralığında seyredeceğini fiyatlamaya başlıyor. Aynı zamanda ABD dolarını hala güvenli bir varlık olarak görüyoruz ve bu durum hisse senetlerini etkiliyor ve aynı zamanda makro dalgalanmalar yaratarak dolar cinsinden varlıkların değer kaybetmesine yol açıyor.

Bu kasvetli ekonomik görünüme rağmen Rosen ayrıca şunları söyledi:

Bitcoin fiyatı yarılanma öncesinde veya hemen sonrasında altı haneli rakamlara ulaşamasa da, makro rüzgarlar ve ardından daha güçlü bir yükseliş nedeniyle önümüzdeki altı ay içinde yeni düşük seviyeler görmek beni şaşırtmaz.

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