Bitcoin ve Altcoin’lerde Sert Düşüş Sonrası Avalanche (AVAX) Hızlı Toparlandı! Sebebi Bu Altcoin Mi?

Kripto para dünyasının adından en çok söz ettiren projelerinden bir tanesi olan Avalanche (AVAX), Solana (SOL) ile birlikte Ethereum katilleri olarak adlandırılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda düştüğü 8 dolar seviyesinden toparlanan AVAX’ta fiyat genel piyasa hareketinin ötesinde bir performans sergileyerek 37 dolar seviyesine kadar yükseldi. Peki bugün AVAX’ta neler oluyor?

Avalanche (AVAX) Yorumları

Geçtiğimiz saatlerde yaşanan Bitcoin düşüşüne rağmen hızlı bir toparlanma yaşayan AVAX ile X kullanıcısı Wise Advice tarafından bir açıklama yapıldı. Yaptığı açıklamada analist, AVAX’ın durdurulamaz olduğunu belirtti.

Analistin de belirttiği üzere piyasada bulunan bir çok kripto paranın aksine geçtiğimiz saatlerde, AVAX dışında neredeyse tüm büyük kripto paralarda genel bir düşüş yaşandı. Bir başka konuya dikkat çeken Analist, bugün Binance’de en çok kazananlar listesinin başını göstererek, merkezi olmayan bir gözetim dışı likidite piyasası ve Avalanche’de likit bir stake protokolü olarak hizmet veren QI’yı işaret etti ve şu sözleri söyledi:

Sabah saatlerinde #BTC’nin fiyatı düştü ve neredeyse tüm altcoinler anında değer kaybetti. Ancak bugün %150’den fazla artış gösteren ve Binance’te de en çok kazanan coin olan #QI var. Piyasası ve hacmi sırasıyla %155 ve %253’ten fazla artmıştır. Bir L1 yükseldiğinde, ekosistemindeki aktif token’ların da onu takip ettiğini her zaman unutmayın.

AVAX Kaç Dolar?

Bugün gece saatlerinde başlayan yükselişle yatırımcılarını mutlu eden AVAX’ta fiyat 37 dolar seviyesinin üzerine kadar çıktı. Daha sonrasında Asya piyasalarında işlemlerin başlamasıyla birlikte yaşanan sert Bitcoin düşüşü ki bu düşüş 40.400 dolara gelen bir iğne ile sonuçlandı, durumun AVAX fiyatı üzerinde de bir miktar etkisi oldu.

Yaşanan bu düşüşün etkisiyle AVAX fiyatı da 31 dolar seviyesine kadar geriledi ancak piyasanın aksine toparlanması da hızlı oldu ve 36 dolar seviyesini yeniden kazandı. Bitcoin Düşüşünden tam kurtulamayan AVAX’ta dün sahip olduğu fiyata oranla 24 saatlik süreçte %3’lük bir düşüş yaşandı.

Haftalık incelemede AVAX fiyatının %63 oranında arttığı görülürken son 30 günlük süreçte ise %144 gibi inanılmaz bir performans sergilediği göstergelere yansıdı. Buna rağmen AVAX’ın ATH seviyesinin 144 dolarda bulunduğunu düşünürsek 36 dolarlık fiyat seviyesi onun %75 oranında düşük bir seviyede işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.