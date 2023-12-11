Kripto Para

Solana ve AVAX Alan Kurumsal Yatırımcılar Pozisyon Aldı! Son Rakamlar

Özet

  • Kurumsal yatırımcılar geride bıraktığımız haftada dijital varlık yatırım ürünlerine 43 milyon dolarlık giriş yaptı.
  • Bu durum art arda 11. haftada da girişlerin devam ettiğini gösterdi.
  • Short odaklı kripto yatırım ürünlerine girişte bir artış söz konusu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Dijital varlıkların kalıcı cazibesinin bir kanıtı olarak kripto para piyasası, bir değişiklikle de olsa, art arda 11. hafta da kurumsal yatırımcıların girişlerine işaret etti. Toplam 43 milyon doları bulan girişler, yatırımcıların son fiyat artışlarına ve algılanan aşağı yönlü risklere verdiği tepkiyi yansıtarak short odaklı pozisyonlarda kayda değer bir artış sergiliyor.

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Bölgesel Dinamikler: Avrupa Önde, Küresel Manzarada Farklı EğilimlerAltcoin’ler Parlıyor: Solana ve Avalanche Beğeni Topladı

Bölgesel Dinamikler: Avrupa Önde, Küresel Manzarada Farklı Eğilimler

Avrupa, 43 milyon dolarlık girişle kripto yatırımlarını çekmede öncü olarak ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri 14 milyon dolarla yakından takip ederken, akının yarısının short odaklı pozisyonlara yönelmesi gibi benzersiz bir durum söz konusu. Diğer taraftan, Hong Kong ve Brezilya sırasıyla 8 milyon dolar ve 4 milyon 600 bin dolar ile çıkışlara tanık oluyor.

Bitcoin, yatırımcı ilgisi üzerindeki güçlü konumunu koruyarak 20 milyon dolarlık giriş sağladı ve yılbaşından bugüne kadarki toplamını 1 milyar 700 bin dolara çıkardı. İlginç bir şekilde, short odaklı Bitcoin yatırım ürünleri 8 milyon 600 bin dolarlık girişle kendi artışını görüyor ve mevcut fiyat rallisine şüpheyle yaklaşan yatırımcılar arasında temkinli bir duruşu yansıtıyor.

Kayda değer bir tersine dönüşle Ethereum, art arda altıncı haftada 10 milyon dolara ulaşan girişlerle yeniden yükselişe geçti. Sadece yedi hafta önce, Ethereum yılbaşından bugüne 125 milyon dolarlık çıkışla gündemdeydi. Bu son gelişmeler yatırımcı duyarlılığında dikkate değer bir geri dönüş sergiledi.

Altcoin’ler Parlıyor: Solana ve Avalanche Beğeni Topladı

Altcoin alanında Solana ve Avalanche, sırasıyla 3 milyon dolar ve 2 milyon dolarlık girişlerle parlıyor. Bu altcoin’ler yatırımcıları büyülemeye devam ediyor ve dinamik kripto dünyasında tercih edilen seçenekler olarak konumlarını sağlamlaştırıyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasında, Blockchain odaklı hisse senetleri 126 milyon dolar gibi etkileyici bir rakamla şimdiye kadar kaydedilen en büyük haftalık girişle rekorlar kitabına adını yazdırdı. Bu artış, yatırımcılar bu yenilikçi sektördeki hisse senetlerine akın ederken, dijital para birimlerinin ötesinde Blockchain teknolojisine duyulan güvenin arttığının altını çiziyor.

Gelişen trendler ve çeşitli bölgesel dinamiklerin ortasında, kripto para piyasası esneklik ve uyum kabiliyeti sergileyerek hem deneyimli hem de yeni yatırımcılar için dinamik bir arena haline geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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