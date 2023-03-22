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Bitcoin Balinaları Yeniden Devrede: On-chain Metrikleri, BTC Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Kripto analiz platformu Santiment, güncel on-chain metriklerini paylaşarak kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
17:30
22 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, gün içinde yeniden hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto analiz platformu Santiment, artan balina etkinliğine işaret ederek güncel on-chain verilerini paylaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) kaydettiği son yükselişlerin ardından 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre yeniden 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başından bu yana artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Santiment, Artan Balina Etkinliğine İşaret Etti

On-chain veri analizi platformu Santiment, kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken artan balina etkinliğine işaret etti ve güncel on-chain verilerini paylaştı. Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son dönemlerindeki işlemlere ilişkin verilere dikkat çeken Santiment, söz konusu işlemlerde önemli bir artışın kaydedildiğini bildirdi. Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre son dönemlerde artan BTC balinalarının etkinliği, son 16 haftalık zaman dilimi içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Santiment, balina etkinliğindeki bu ölçekli bir artışın kripto para piyasasında yeni bir kırılıma işaret ediyor olabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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