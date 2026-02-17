Bitcoin Türev Piyasasında Kaldıraçlı Pozisyonlar Geriliyor

Bitcoin türev piyasasında açık pozisyonların toplamı anlamına gelen open interest, bu döngünün yükseliş evresinde hızlı bir biçimde büyüdü. Ancak Ekim 2025’te görülen piyasa zirvesinden ve 10 Ekim’deki sert satışı izleyen günlerde bu büyüme yerini belirgin bir daralmaya bıraktı.

Yoğunlaşan Kaldıraçtan Sürdürülebilir Geri Çekilmeye

Türev piyasalarda geçmiş döngülere kıyasla bu döngüde daha fazla kaldıraç kullanıldı. Dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsalarından Binance’de, Kasım 2021 zirvesinin hemen ardından Bitcoin cinsinden açık pozisyon miktarı 94.300 BTC’ye ulaştı. Ekim 2025’teki en son tepe noktada ise Binance’te bu miktar 120.000 BTC seviyesine çıktı. Tüm borsalardaki toplam open interest ise döngü zirvesinde 381.000 BTC’ye ulaşırken, bu seviye Nisan 2024’te 221.000 BTC olarak kaydedilmişti.

Piyasalarda Kademeli ve Yaygın Kapanışlar

Veriler, piyasanın ne kadar yoğun şekilde kaldıraçlandığını ancak bu durumun yükselişleri olduğu kadar aşağı yönlü hareketleri de büyüttüğünü gözler önüne seriyor. Ekim ayındaki zirveden bu yana, açık pozisyon miktarı neredeyse her ay azalma gösteriyor.

6 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında Binance’de açık pozisyonlar yüzde 20,8 düştü. Aynı dönemde Bybit ve Gate.io borsalarında ise bu gerileme yüzde 37’ye kadar çıktı.

Bu trend, yalnızca birkaç günlük veya haftalık bir dalgalanma ile sınırlı kalmadı. Binance’de açık pozisyonlarda son dönemde yüzde 39,3’lük ek bir düşüş yaşandı. Bybit’te bu oran yüzde 33’e ulaşırken BitMEX borsasında ise yüzde 24’lük bir düşüş kayıtlara geçti.

Binance’in toplam açık pozisyonlardaki payı büyük olduğu için, borsadaki bu hızlı daralmanın genel piyasa yapısını etkilediği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, açık pozisyonlardaki azalmanın tek bir platformla sınırlı olmadığı, genel ve sistematik bir süreç olduğu vurgulanıyor.

Değişen Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı Davranışı

Açık pozisyondaki gerilemenin bir dizi olasılığa işaret ettiği görülüyor. Trader’lar pozisyonlarını kapatıyor, kaldıraç oranlarını düşürüyor ya da yaşanan volatilite sırasında tasfiye ediliyor.

Uzun zaman dilimine yayılan bu azalış, piyasadaki yatırımcıların riskten kaçınma eğilimine yöneldiğine ve yeni spekülatif pozisyonlar almak yerine mevcut pozisyonları azaltmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Böylesi bir ortamda fiyatların momentuma dayalı hızlı yükseliş göstermesi güçleşiyor. Türev piyasada kaldıraçlı işlemlerin genel olarak azalması, yakın vadede yukarı yönlü sert hareketlerin çıkma olasılığını da zayıflatıyor.

Son tablo, Bitcoin türev piyasasında uzayan bir kaldıracın azaltılması sürecinin ağırlık kazandığını ortaya koyuyor. Bu tür bir dönemin, geçmişte olduğu gibi, piyasa dengesinin sağlanmasına ve yeni bir ana yönün oluşmasına zemin hazırladığı biliniyor.