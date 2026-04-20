Bitcoin Orta Doğu krizine rağmen 74.000 doların üstünde tutundu

Kripto para piyasaları, hafta sonu Orta Doğu’da artan tansiyona karşın görece sınırlı kayıplarla yeni haftaya başladı. Özellikle Bitcoin fiyatının, hem petrol hem de hisse senetlerine kıyasla bölgedeki jeopolitik gelişmeleri daha dirençli karşıladığı dikkat çekiyor.

Jeopolitik risk ve piyasalara etkisi

ABD Donanması’nın hafta sonu bir İran gemisine el koymasının ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü yeniden sıkılaştırdı. Bu adımlar, piyasaların üç haftadır azalttığı savaş riski primini tekrar gündeme getirdi. İran’ın cuma günü boğazın “tamamen açık” olduğunu duyurması sonrası S&P 500 endeksi tarihi kapanışını görmüş ve gelişen piyasalarda ciddi bir iyimserlik yaşanmıştı. Ancak yeni gelişmeler, hem enerji fiyatlarını hem de küresel risk iştahını yeniden etkiledi.

Brent petrolün varili 95,50 dolara kadar yükselirken, Avrupa doğalgaz vadeli işlemleri %11’lik sert artışla dikkat çekti. ABD’de S&P 500 vadeli işlemleri %0,6 düşerken, Avrupa hisse endeksleri açılışta %1,2 kayıp bekliyor. Altın fiyatı %0,8 gerileyerek 4.790 dolar oldu ve dolar, yeniden güvenli liman statüsüne yönelmiş durumda.

Bitcoin ve kripto paralardaki son durum

Bitcoin, pazartesi sabahında 74.335 dolar seviyesinde işlem gördü. 24 saatlik süreçte %1,6 düştü ancak haftalık bazda %4,8 yükseldi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, hem volatilitenin arttığı haftasonunu hem de Orta Doğu’daki son gelişmeleri, geleneksel piyasalara kıyasla daha sakin geçirdi.

Diğer büyük kripto paralarda ise ılımlı kayıplar öne çıkıyor. Ether %2,6 düşüşle 2.272 dolara indi, Solana’da %1,5 gerileme yaşanırken, BNB fiyatı 618 dolarda sabit kaldı. En büyük on kripto paranın geneli hafif eksiye dönerken, bu kayıpların hiçbiri %3’ü aşmadı.

“Bu, çatışma başladığından beri kriptonun absorbe ettiği dördüncü büyük İran kaynaklı risk ve satışların derecesi gözle görülür şekilde daraldı. Önceki gerilimlerde Bitcoin’de çok daha sert düşüşler görülmüştü; şimdi ise fiyat tepkileri petrol ve hisse senetlerine göre zayıflıyor.”

Kripto ile geleneksel piyasalar arasındaki ayrışma

Analizler, kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin fiyatlara etkisinin azaldığını gösteriyor. Piyasa katılımcılarının İran başlıklı haberlerle satmayı düşünen kısmının önceden satış yaptığı ya da spot ETF’lerin piyasada daha sağlam bir taban oluşturduğu düşünülüyor. Böylece önceki dönemlerde vadeli işlemler kaynaklı hafta sonu oynaklığına karşı yeni bir denge oluşmuş durumda.

Piyasalarda gözlerin çevrildiği bir diğer önemli veri, ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4,27% seviyesinde kalıp kalamayacağı ve doların gücünün Bitcoin fiyatını nasıl etkileyeceği. Hisse piyasalarıyla olan korelasyonun, özellikle jeopolitik faktörlerin öne çıktığı günlerde kırılması mümkün görünüyor.

Bitcoin’in 74.000 dolar seviyesini Avrupa açılışı süresince koruması ve Hürmüz Boğazı’nda durumun daha da kötüleşmesi halinde, varlığın “jeopolitik şok emicisi” olarak yeni bir veriyle güçleneceği belirtiliyor. Öte yandan, fiyatın İran ile ilgili yeni bir başlıkta 73.000 doların altına sarkması senaryosunda, bu sarsıntılara karşı direnç tezi tartışmalı hale gelebilir.