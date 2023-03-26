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Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC)! Milyarder Tim Draper Uyardı! Tavsiyeler Verdi!

Neden Bitcoin ve diğer kripto paraları tavsiye etti. Ünlü milyarderi endişelendiren şey ne?
09:57
26 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerikalı risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper, dün önemli bir rapor güncelleme yayınladı ve güncel durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bankalar iflas ederken Amerikalılar çeşitli araçlara yatırım yapıyor. Altın, Bitcoin, gayrimenkul ve diğerlerine akan para bankalardan daha güvenli yerlere gidiyor. Bugünlerde bankalara duyulan güven önemli ölçüde azaldı.

Kripto Para Tavsiyesi

Amerikalı risk sermayesi yatırımcısı ve girişimci Tim Draper, SVB çöküşünün neden olduğu belirsizliğe dikkat çekerek. şirket kurucularına Bitcoin veya alternatif kripto para birimlerinde en az iki maaş bordrosu değerinde nakit tutmalarını tavsiye etti. İşletme kurucularına yönelik 25 Mart tarihli bir raporda Tim Draper, Bitcoin’in bankalara yönelik bir “domino hareketine” ve zorba hükümet müdahalesine karşı bir koruma olduğunu belirterek, işletmelerin nakitlerini yönetmek için tek bir bankaya veya yönetim organına “artık güvenemeyeceğini” sözlerine ekledi.

Draper, işletme kurucularının biri yerel bir bankada diğeri uluslararası bir bankada olmak üzere iki ayrı banka hesabında en az “6 aylık kısa vadeli nakit” tutmalarını önerdi. İşletmelerin ayrıca Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde “nakit değerinde” en az iki maaş bordrosuna sahip olması gerektiğini belirtti.

Büyük Finansal Kriz

Tim tarafından yapılan tahminler hiç iç açıcı değil. Draper, bu önleyici adımların gerekli olduğunu çünkü hükümetlerin bankaların kontrolüne geçtiğini ve artık hükümetlerin de iflas ihtimalinin olduğunu söylüyor. Ayrıca, yönetim kurulları ve yönetimin “kriz zamanlarında bile” maaş bordrosu teslim tarihlerini karşılamaktan sorumlu olduğu konusunda uyarıda bulunarak, iyi hazırlanmış olmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

“Hükümetin para basmaya devam etmesi ve aşırı para basımının neden olduğu enflasyona karşı koymak için faiz oranlarını artırması halinde giderek daha sık yaşanabilecek banka iflasları için acil durum planları oluşturmak önemlidir.”

Draper, bu planın uygulanmasının ardında yatan nedenin SVB ve diğer bankaların kapanmasının ardından kendisinden “acil yardım” isteyen “çok sayıda startup” olduğunu belirtti. Özellikle SVB birçok yeni girişimin parasını tuttuğu bir bankaydı ve iflasının bu denli hızlı olmasının sebebi de buydu. 2021 yılındaki bol para döneminde devasa kazançlar elde eden bu yeni şirketler SVB gibi bankalara mevduatlarını yatırmış ancak faiz artışlarıyla bu para ihtiyaç duyup hızla hesaplarını boşaltmaya başlamıştı.

Bu, Tim Draper‘ın 22 Mart’ta Paris Blockchain Haftası 2023’teki açılış konuşmasının sonunda kendi bestelediği bir Bitcoin Şarkısını seslendirmesinin ardından geldi. Şarkı dinleyicilerden büyük alkış alırken, Draper sahnede geçirdiği süreyi blockchain, Bitcoin ve akıllı sözleşmelerin “dünya tarihindeki en büyük geçişlerden birini” oluşturduğunu söyleyerek tamamladı.

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