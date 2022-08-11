Bu hafta Amerika'da açıklanan veriler sonrasında kriptoda güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Bunun sebepleri neler ve ne gelişmeler yaşandı?

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Kripto piyasası Amerika’da açıklanan verilerden sonra güçlü bir yükseliş sergiledi. Öncü kripto para birimi olan Bitcoin dışında diğer altcoinlerde de bir çok gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişmeleri tek bir başlık altında topladık.

Shiba’da Büyük Yakım

Shiba Inu’nun yakım oranı, 300 milyardan fazla meme tokeni satın alan bir SHIB balina adresindeki ticaret hacminin şaşırtıcı artışın ardından büyük bir yükseliş gördü. Shibburn’un açıkladığı verilere göre, 9 Ağustos Salı gününden bu yana %250 artışla 170 milyon SHIB tokeni yakıldı.

Yakılan coinlerin artan sayısı, SHIB’nin piyasadaki fiyat artışıyla ilişkilendirilebilir. Son 50 günde, meme kriptosunun değeri %50’den fazla arttı. Sonuç olarak, önemli sayıda balina, bu son fiyat artışına neden olabilecek büyük miktarlarda Shiba Inu tokenlerini satın almış olabilir.

Ripple Yöneticilerinden Açıklama

Dün, bir XRP meraklısı, tüm Ripple yöneticilerine, Ripple’ın hesabında kilitli olan XRP’nin dolaşımda olup olmadığını ve değilse, iki varlığın bağımsızlığı ile çelişip çelişmediğini sorarak bir Twitter tartışması başlattı.

Mühendislik direktörü Nik Bougalis, konuyla ilgili güçlü bir fikri olmadığını, ancak genel token teklifine XRP emanetlerini dahil etmeye eğilimli olduğunu söyledi.

XRP’nin kendi adını taşıyan CEO’su Tiffany Hayden, emanet hesaplarından XRP’lerin satılabileceğini ve herkesin tokenlerini benzer şekilde kilitleyebileceğini söyledi. Eski Ripple geliştiricisi Matt Hamilton, bloke XRP’lerin Lightning yoluyla gönderilen Bitcoin’e benzer olduğunu söyledi.

Ripple CTO’su David Schwartz, emanet edilen XRP’nin dolaşımda olamayacağı ve Lightning’deki BTC’nin borç şeklinde hareket edebildiği için bu işlemlerde hala bir fark olduğunu söyleyerek itiraz etti. Konu oldukça öznel olduğu için katılımcılar nihai bir sonuca varamadılar.

BabyDoge Swap’ın Testnet’i Geliyor

BabyDoge ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, projenin takas protokolü önümüzdeki hafta başlayacak. Özelliğin sıfır ücretli ilk takas olduğu iddia ediliyor. Protokol ayrıca farming ve staking gibi özellikleri de içerecek. Dogecoin benzerinin fiyatı son zamanlarda %20’den fazla bir artış yaşadı.

Ani yükselişin arkasındaki neden, büyük olasılıkla, kripto paranın yakında bazı büyük borsalarda listeleneceğine dair bazı spekülasyonlarla desteklenen büyük bir duyurunun teaserıydı.

Bitcoin 24.000 Dolara Yükseldi

Piyasadaki en büyük kripto para biriminin fiyatı dün Bitstamp borsasında 24.010 dolara yükseldi ve bugün 24.900 dolara kadar geldi ve burdan bir aşağı yönlü hareket sergiledi. Fiyat artışı, beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerinin ardından geldi; önceki aya ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %8,5 artarak analistlerin %8,7’lik konsensüs tahmininin altında kaldı.

Bunun nedeni, gaz fiyatlarındaki ve uçak bileti fiyatlarındaki önemli düşüşlerde yatmaktaymış gibi görünüyor. Mevcut TÜFE verileri, ABD Merkez Bankası’nın artık faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceği anlamına geliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.