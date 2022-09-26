Bitcoin geçtiğimiz haftayı küçük bir aralık içerisinde geçirdi ve bu durum onun büyük bir harekete hazırlandığı anlamına geliyor olabilir.

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Yüksek kazançlar, coşku ve büyük ralliler son birkaç aydır Bitcoin’in gündeminde yer almıyor. BTC fiyatı hala 20.000 dolar seviyesinin altında seyrediyor, ancak zincir üzerindeki göstergeler buradan toparlanmanın yavaş ve istikrarlı olabileceğini vurguluyor.

Bitcoin geçen hafta 19.500 dolar ile 18.700 dolar arasında bir aralıkta sıkışıp kalmıştı. İçinde bulunduğumuz haftayı 18.900 dolardan açtı, ancak Bitcoin ve fiyat gelişmeleri etrafındaki duyarlılık nispeten yüksek kaldı.

Santiment’ten elde edilen sosyal göstergeler, geçtiğimiz hafta sonu sosyal platformlarda Bitcoin’e olan ilginin arttığını gösterdi. En büyük 100 kripto varlığı arasında BTC, Temmuz ortasından bu yana ilk kez ilginin %26’sından fazlasına sahip oldu.

Uzun Vadeli HODLer’lar Hareketsiz Kalıyor

Son 90 gün içerisinde cüzdanlara çekilen toplam BTC hacmi, etkili bir şekilde, tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum, çok sayıda HODLed coin’in birkaç aydır atıl durumda olduğunu göstermekte.

Bu CDD’den önce tüm zamanların en düşük seviyeleri Temmuz 2020, Ağustos 2018, Ekim 2016 ve Haziran 2015’te görülmüştü. Önceki dip seviyelerinin yaşanışı sırasında, BTC fiyatı da daha düşük uzun vadeli destek seviyelerine yakın konsolidasyon aşamalarındaydı.

Yok edilen kripto para günleri (CDD), uzun süredir harcanmayan kripto paralara daha fazla ağırlık veren bir ekonomik faaliyet ölçüsü olarak kabul edilir. Düşük CDD sayısı, uzun süredir elde tutulan Bitcoin’lerin çoğunlukla dokunulmadan kaldığı anlamına gelir.

Hareketsiz coin sayısının yüksek olması BTC’ye olan inancın yüksek olduğu anlamına gelebilir. Bu durum aynı zamanda ayı piyasası nedeniyle azalan ilgiden kaynaklanmakta olup, zincir içi aktivitenin ve dolayısıyla gösterge değerlerinin düşmesine de yol açabilir.

Balinalar Ne Yapıyor?

Bir diğer ilginç eğilim ise, üç aydan daha eski coinlerin USD değeri açısından tüm BTC arzının %86,3’ünü oluşturması. Son dönemdeki fiyat düşüşlerine rağmen Bitcoin HODL kullanıcılarının inançlarında kararlı ve tereddütsüz oldukları görülüyor.

Artan eski coin sayısı, birikimin daha düşük fiyatlarda nasıl sağlam kaldığını vurgulamakta. Üç aydan daha eski coin’lerin önceki ATH’leri piyasanın dip fiyatlarına denk gelmişti, ancak diğer makroekonomik faktörler nedeniyle konsolidasyon devam edebilir.

Buna ek olarak, balina adresleri incelendiğinde endişe verici bir eğilim görülmüş olabilir. Özellikle, balinalar tarafından tutulan Bitcoin miktarı son 11 aydır istikrarlı bir şekilde düşmekte. Uzun vadeli BTC sahipleri birikim yapmaya devam ederken, balinalar tarafından tutulan arz (bu durumda 100-10.000 BTC) 2,5 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.