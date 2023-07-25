Bitcoin fiyatının 30 bin doların altına düşmesine neden olan satış baskısı ivme kazanıyor gibi görünüyor. En büyük kripto para kısa süreli de olsa 29 bin dolar desteğininin altına düştü ve yeniden 29 bin doların üzerine çıkmadan önce 28 bin 897 dolara kadar çekilerek son günlerin en düşük seviyesini görmüş oldu.

Bitcoin Fiyatı Yön Arayışında

Bitcoin fiyatı 29 bin dolar desteğini geri kazandı ve 29 bin 362 dolara karşılık gelen 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı) fiyatın önünde direnç görevi görüyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin görünümü ise fiyatın önündeki en az dirençli yolun yukarı yönde olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’in 29 bin ve 30 bin dolar arasındaki bölgeden hemen toparlanmasını beklemek güç ve düşüş görünümüne güven katan başlıca faktör nötr bölgeden aşırı satım bölgesine doğru hızla düşen Göreceli Güç Endeksi (RSI).

Bugün ve önümüzdeki günlerde düşüşün devam etmesi ve fiyatın 29 bin doların altında kalıcı olması 28 bin dolar ve 25 bin dolara doğru bir geri çekilmeyle sonuçlanabilir. Yatırımcıların 26 Temmuz’daki kritik Fed faiz kararına nasıl tepki vereceklerine bağlı olarak, BTC fiyatındaki düşüşün devam etmesi ya da yeniden 30 bin doların üzerine çıkması beklenebilir.

Yatırımcılar 29 bin, 28 bin ve 25 bin dolar seviyelerindeki desteğe ek olarak 100 günlük EMA’yı (mavi) da yakından takip etmeleri gerekiyor çünkü bu seviye düşüş trendinin şiddetlenmeden durmasında destekleyici olabilir.

Fed Faiz Kararı Öncesi Bitcoin’in Görünümü

Tüm bunlarla birlikte yatırımcılar ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz kararını beklerken temkinli davranmaya başlayarak işlem aralığının daralmasına neden olabilirler. Fed’in para politikasını değerlendirildiği Federal Açık Piyasa Komitesi‘nin (FOMC) bugün ve yarın gerçekleştireceği toplantılarından faizin 25 baz puan artırılması kararının çıkması bekleniyor. CME FedWatch Tool, Fed’in faizi 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 98 olduğunu gösteriyor. Faizin 25 baz puan artırılmasıyla ABD’de politika faizi 525 ila 550 baz puan aralığına çıkarak son 17 yılın en yüksek seviyesini görecek.

Fed, Haziran ayında faiz artırımlarına ara vermiş olsa da, ardından gelen ve daha fazla faiz artırımını ima eden açıklamalar nedeniyle yatırımcı duyarlılığı hızla düştü. Yapılacak yeni bir faiz artırımı, yatırımcı duyarlılığının daha da azalmasına ve kripto para piyasasının zaten kötü olan yatırımcı duyarlılığını daha da kötüleşmesine neden olabilir.

FX piyasası Oanda‘da kıdemli piyasa analisti olan Edward Moya, 24 Temmuz’da yayımladığı bir yatırımcı notunda Bitcoin yatırımcılarının coşkusunu yeniden kazanması için yeni bir itici faktör gerektiğini söyledi. Bu nedenle yatırımcılar FOMC toplantısının yanı sıra bugün Conference Board tarafından açıklanacak olan Tüketici Güven Endeksi‘ni (CCI) bekliyor olacaklar. Bu bağlamda 27 Temmuz’da açıklanacak İşsizlik Başvuruları verisine ek olarak 28 Temmuz’da açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi yakından takip ediliyor olacak.

Ekonomik göstergelerin dışında, zincir üzeri analiz şirketi CryptoQuant, Bitcoin ağının madencilik hashrate’inin durgunluk yaşadığını, ancak bunun geçici olabileceğini bildirdi. Daha yüksek bir hashrate Bitcoin ağının yüksek seviyede güvenli olduğunu ve BTC’nin içsel değerinin arttığını gösterir. CryptoQuant ayrıca yatırımcıların madencilerin paralarını kripto para borsalarına taşımalarından endişe edilmemesi gerektiğini, bunun sık sık yaşandığını ve fiyat ayarlamaları sırasında satın alım baskısının artmasıyla fiyatın genellikle toparlanma eğilimi gösterdiğini de ekledi.