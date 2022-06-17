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Bitcoin, Ethereum ve DOGE Yorumları! ADA, BNB ve DOT İçin Dikkat!

Tedirgin yatırımcılar bu kripto paralar için hangi seviyelere dikkat etmeli? Kısa vadede kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
19:47
17 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları, aylardır düşen piyasalarda oldukça fazla kayıp yaşadı. Bitcoin’in daha fazla sıkılaşma endişeleriyle düşmesi altcoinleri olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yapılan tapering açıklamalarının ardından istikrarlı şekilde kripto paralar düşüyor. Bu yılın sonuna kadar faiz artışlarının devam etmesi ve bilançonun hızla azaltılması bekleniyor. Yani henüz kış başlamamış bile olabilir. Peki popüler kripto paralarda hangi seviyeler yakından izlenmeli?

Bitcoin (BTC) Yorumları

Bitcoin fiyatı büyük bir kırılmanın eşiğinde, Ethereum 1.000 doların altına düşebilir ve DOGE 0,05 dolarlık desteği korumak için mücadele ediyor. On-chain grafikleri artık dip diyor ancak olağanüstü şartlar olağanüstü fiyatlamaları da peşinden getiriyor. Yani henüz dibi görmemiş olabiliriz. Küçük bir yukarı hareketten sonra, Bitcoin fiyatı 21.400 dolar bölgesine yakın satıcılarla karşı karşıya kaldı. Fiyat 21.500 dolar bölgesinin üzerinde yükselmeye devam edemedi.

Sonuç olarak, 21.000 dolar seviyesinin ve 21 günlük basit hareketli ortalamanın (H1) altında yeni bir düşüş oldu. BTC, düşüş bölgesine girmek için 20.800 dolar destek seviyesinin altına düştü. Ayrıca saatlik grafikte 21.000 dolara yakın dirençle oluşan bağlantılı bir düşüş trendi çizgisi var.

Aşağı yönde, 20.000 dolar civarında çok önemli bir destek var. 20.000 dolarlık bölgenin altında bir kapanış büyük bir düşüş başlatabilir. Tersine, fiyat 21.500 dolar seviyesinin ve 21 günlük basit hareketli ortalamanın (H1) üzerinde iyi bir toparlanma dalgası başlatabilir.

Ethereum ve Altcoin Yorumları

Ethereum da 1.120 dolarlık direnç bölgesini temizleyemedikten sonra benzer bir model izledi. 1.100 dolar seviyesinin ve 21 günlük basit hareketli ortalamanın (H1) altında yeni bir düşüş oldu. 1.080 dolar seviyesinin altında bir hareket oldu ve ayılar şimdi 1.050 dolar destek bölgesinin altına bir hamle yapmaya çalışıyor. Bir sonraki büyük destek 1.000 dolardır. Eğer en büyük altcoin bu bölgeyi de kaybederse %10’luk anlık bir şok düşüşü yaşayabilir.

Fiyatın geri döndüğü senaryoda Ethereum fiyatı 1.120 dolarlık direnç bölgesini tekrar ziyaret edebilir. Bir sonraki büyük direnç 1.260 dolar seviyesine yakın.

Dogecoin

DOGE, 0,0900 dolarlık direnç bölgesinden büyük bir düşüş başlattı. 0,0800 dolar ve 0,0650 dolar destek seviyelerinin altına büyük bir düşüş oldu. Düşüş, 0.0620 dolar seviyesinin ve 21 günlük basit hareketli ortalamanın altında hız kazandı. Boğalar şimdilik 0,05 dolar desteğini korumak için mücadele ediyor. Yükseliş için 0,078 dolar üzerinde kapanışa ihtiyacı olan DOGE, kritik 0,05 desteğini kaybederse hacimli satışlar görebiliriz.

ADA, BNB ve DOT Yorumları

Cardano (ADA), 0,50 dolarlık direnç bölgesini boşaltmak için mücadele ediyor. 0,50 doların altında kalırsa 0,45 dolar seviyesine doğru bir düşüş olabilir. Binance Coin (BNB) 210 dolar seviyesine doğru düşüyor. Kilit desteği hala 200 dolar seviyesine yakın. Polkadot (DOT) hala 7 dolarlık desteğin üzerinde konsolide oluyor. Bu seviyenin altında bir hareket boğalar üzerinde fazlasıyla baskı oluşturabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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