Balinalar bu altcoine neden agresif şekilde toplamaya başladı? Son müjdeyle bağlantıları ne?

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Kripto para piyasaları düşmeye devam ederken en büyük Ethereum balinaları bu altcoinlere yöneldi. Elbette yaptıkları son alımların ayrıca bir sebebi vardı. Uzmanlara göre balinaların bu hareketi insider trading kokuyor ve birileri büyük anlaşmadan önceden haberdar olarak daha fazla para kazanmak için harekete geçti! İşte detaylar.

Balinaların Aldığı Altcoin

Zincir üstü veri gösterilerine göre, FTX Cuma günü Kanada’ya bir genişleme duyurmadan önce büyük Ethereum balinaları içeriden bilgi almış olabilir. Balina işlem izleyicisi WhaleStats’a göre, “BlueWhale0116” adlı bir Cüzdan adresi tek başına 782,6 milyon dolar değerinde FTX tokeni topladı. Şu an itibariyle, cüzdan adresi ciddi miktarda FTX tokeni tutuyor. Bu arada, “Bonobo” ve “BlueWhale0079” adlı diğer balina cüzdanları, her biri 3 milyon FTT tokeni (yaklaşık 72 milyon dolar) topladı.

Bu işlemlerin anlaşma açıklanmadan önce gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. O zamandan beri FTT Token fiyatı %4’ün üzerinde arttı. FTT yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 24,46 dolardan işlem görüyor. Ancak, FTX Token (FTT) fiyatı son 7 gün içinde yaklaşık %13 oranında düştü. Hala yaklaşık 3,32 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

FTT son alımlarla birlikte en büyük balinaları tuttuğu en değerli altcoin oldu. Çok sayıda balinanın portföyünde FTX borsasının yerel tokeni olan FTT bulunuyor.

FTX Müjdeyi Verdi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, Bitvo Inc’i satın alıyor. Satın alınan kripto para borsası ülkedeki 13 komisyonunun tamamı tarafından denetlendi ve gerekli onayları alarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu hareket, küresel kripto para piyasasında artan volatilitenin ortasında geldi.

FTX borsası regülasyonlara tam uyum göstererek hizmet verdiği ülkelerdeki otoritelerle sorun yaşamak istemiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca Binance’ı tehdit edilen ülkeleri gördük ve dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, hukuk ekibinin hızla büyütmek zorunda kaldı. FTX son yaptığı satın almayla birlikte Kanada da düzenleyicilerle hiçbir sorun yaşamadan hizmet verebiliyor olacak.