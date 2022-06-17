X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Balinalar Bu Altcoinden Milyon Dolarlık Aldı!

Balinalar bu altcoine neden agresif şekilde toplamaya başladı? Son müjdeyle bağlantıları ne?
20:20
17 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları düşmeye devam ederken en büyük Ethereum balinaları bu altcoinlere yöneldi. Elbette yaptıkları son alımların ayrıca bir sebebi vardı. Uzmanlara göre balinaların bu hareketi insider trading kokuyor ve birileri büyük anlaşmadan önceden haberdar olarak daha fazla para kazanmak için harekete geçti! İşte detaylar.

Balinaların Aldığı Altcoin

Zincir üstü veri gösterilerine göre, FTX Cuma günü Kanada’ya bir genişleme duyurmadan önce büyük Ethereum balinaları içeriden bilgi almış olabilir. Balina işlem izleyicisi WhaleStats’a göre, “BlueWhale0116” adlı bir Cüzdan adresi tek başına 782,6 milyon dolar değerinde FTX tokeni topladı. Şu an itibariyle, cüzdan adresi ciddi miktarda FTX tokeni tutuyor. Bu arada, “Bonobo” ve “BlueWhale0079” adlı diğer balina cüzdanları, her biri 3 milyon FTT tokeni (yaklaşık 72 milyon dolar) topladı.

Bu işlemlerin anlaşma açıklanmadan önce gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. O zamandan beri FTT Token fiyatı %4’ün üzerinde arttı. FTT yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 24,46 dolardan işlem görüyor. Ancak, FTX Token (FTT) fiyatı son 7 gün içinde yaklaşık %13 oranında düştü. Hala yaklaşık 3,32 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

FTT son alımlarla birlikte en büyük balinaları tuttuğu en değerli altcoin oldu. Çok sayıda balinanın portföyünde FTX borsasının yerel tokeni olan FTT bulunuyor.

FTX Müjdeyi Verdi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, Bitvo Inc’i satın alıyor. Satın alınan kripto para borsası ülkedeki 13 komisyonunun tamamı tarafından denetlendi ve gerekli onayları alarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu hareket, küresel kripto para piyasasında artan volatilitenin ortasında geldi.

FTX borsası regülasyonlara tam uyum göstererek hizmet verdiği ülkelerdeki otoritelerle sorun yaşamak istemiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca Binance’ı tehdit edilen ülkeleri gördük ve dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, hukuk ekibinin hızla büyütmek zorunda kaldı. FTX son yaptığı satın almayla birlikte Kanada da düzenleyicilerle hiçbir sorun yaşamadan hizmet verebiliyor olacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
18 Ayın Dibini Gören Ethereum Alınır mı, Ethereum En Yüksek Kaçı Gördü?
18 Ayın Dibini Gören Ethereum Alınır mı, Ethereum En Yüksek Kaçı Gördü?
Ünlü Milyarder Elon Musk, Favori Altcoin’i için Yine Sahnede!
Ünlü Milyarder Elon Musk, Favori Altcoin’i için Yine Sahnede!
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Bir LUNA Vakası Daha: Bu Altcoin Peg’ini Kaybetti!
Bir LUNA Vakası Daha: Bu Altcoin Peg’ini Kaybetti!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bu İki Coin İçin Gelişmeler Hız Kesmeden Geldi!
Bu İki Coin İçin Gelişmeler Hız Kesmeden Geldi!
Bu Kripto Para İçin Uzmanlar Olası Düşüş Senaryosunu Açıkladı!
Bu Kripto Para İçin Uzmanlar Olası Düşüş Senaryosunu Açıkladı!
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022