Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıplarının ardından 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi.
13:35
8 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değerinde de ortalama 20 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.

Bitcoin (BTC), 22.000 Dolar Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Son 1 haftadaki güncel haber akışlarının ve Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1555 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 20 milyar dolarlık bir düşüşün ardından 1 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 100 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Piyasadaki bu düşüş ivmesinin etkisiyle OKB (OKB), Stacks (STX) ve Optimism (OP) %10’lara varan değer kayıpları kaydetti ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı. Öte yandan Conflux (CFX), XRP ve ImmutableX (IMX) ise çoğu kripto para birimindeki düşüşe karşın piyasada pozitif ayrışarak gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Ethereum’da (ETH) Kötü Haber! Santiment Açıkladı: Bitcoin’e İlgi Artıyor!
Ethereum’da (ETH) Kötü Haber! Santiment Açıkladı: Bitcoin’e İlgi Artıyor!
Krizi Fırsata Çevirdi! Bu Altcoindeki Düşüş Milyonları Getirdi! Sırrı Ne?
Krizi Fırsata Çevirdi! Bu Altcoindeki Düşüş Milyonları Getirdi! Sırrı Ne?
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Bitcoin’de Savaş Başladı! Kazanan Ayılar Mı Olacak Boğalar Mı? Kazançlar Kısa Mı Sürecek? İşte Cevaplar!
Bitcoin’de Savaş Başladı! Kazanan Ayılar Mı Olacak Boğalar Mı? Kazançlar Kısa Mı Sürecek? İşte Cevaplar!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
Bitcoin 21.000 Dolar! O Konuştu Kripto Çakıldı! BTC Neden Düşüyor? En Az 12 Gerekçesi Var!
Bitcoin 21.000 Dolar! O Konuştu Kripto Çakıldı! BTC Neden Düşüyor? En Az 12 Gerekçesi Var!
Bitcoin’de 31 Mart Fiyat Tahmini Doğruluk Oranı Yüzde 81 Olan Ekipten Geldi! Bakın Hangi Seviye Geliyor!
Bitcoin’de 31 Mart Fiyat Tahmini Doğruluk Oranı Yüzde 81 Olan Ekipten Geldi! Bakın Hangi Seviye Geliyor!
Ne Yüzde 26462’lik Yakım Oranı Ne De Borsa Listelemesi… Hiç Biri Fiyatı Yükseltemedi! Altcoine Ne Oldu?
Ne Yüzde 26462’lik Yakım Oranı Ne De Borsa Listelemesi… Hiç Biri Fiyatı Yükseltemedi! Altcoine Ne Oldu?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
İki Hedef Var! Bitcoin (BTC) Fiyatı Bu Ay Nereye Gidecek?
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Dibi Gördü Yükseliyor! Bu Kripto Para Diğerleri Düşerken Yükselebilir!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023