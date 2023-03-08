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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değerinde de ortalama 20 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.

Bitcoin (BTC), 22.000 Dolar Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Son 1 haftadaki güncel haber akışlarının ve Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1555 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 20 milyar dolarlık bir düşüşün ardından 1 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 100 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Piyasadaki bu düşüş ivmesinin etkisiyle OKB (OKB), Stacks (STX) ve Optimism (OP) %10’lara varan değer kayıpları kaydetti ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı. Öte yandan Conflux (CFX), XRP ve ImmutableX (IMX) ise çoğu kripto para birimindeki düşüşe karşın piyasada pozitif ayrışarak gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.