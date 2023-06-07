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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün çok hareketli bir gün geçirdi. BTC fiyatı kısa süre içerisinde 25.000 dolar altına kadar sarkarken devamında ise 27.000 dolar üzerine hızlı bir iğne atıldı. Binance ve Coinbase kripto para borsalarına açılan SEC davaları bunun temel sebebi olurken yükselişin arkasındaki sebep olarak ise birkaç olasılık üzerinde duruluyor. Ünlü bir kripto para analisti ve BTC yatırımcısı ise, BTC fiyatı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Bitcoin Fiyatı İçin Yeni Hedef

Aslında mevcut verilere bakıldığında BTC fiyatının Bitstamp üzerinde 27.888 dolara kadar çıkarak bu ayın en yüksek seviyesine ulaştığı görülüyor. BTC/USD paritesi oldukça oynak olsa da ünlü BTC analisti Michael van de Poppe, yatırımcıların düşüş tuzağına düşmemesi gerektiğini aktardı:

“27.000 dolara geri döndük. 200 haftalık MA noktasından harika bir sıçrama gerçekleşti. Şimdi ise yeni bir trende başlama vakti ve BTC için 38.000 ila 42.000 dolar bandına gidiş başlayabilir.”

Poppe, 200 haftalık hareketli ortalamaya dikkat çekerek, 26.400 dolar desteğini hatırlattı. Sadece birkaç saat içerisinde kaybedilen destek, Poppe’ye göre yine de etkili oldu ve alt noktalardaki alımları destekledi. Ünlü analist daha önce yayınladığı bir açıklamada BTC fiyat düzeltmesinin bittiğini belirtmiş ve diğer yatırımcılardan da benzer yorumların gelmesini sağlamıştı.

BTC Fiyatı, 38.000 Doları Hedefliyor

Bir diğer uzman kripto para analisti Rektcapital de benzer bir açıklamada bulundu. Ünlü isim, düşüşün bittiğini ve piyasanın düşüşe iyi tepki verdiğini vurguladı. Bazı uzmanlar davalar ile beraber BTC’yi kanlı bir dönemin beklediğini düşünse de iki analist de aynı fikirde ve düşüşün genel olarak bittiği vurgulanıyor.

RektCapital, daha önce 200 haftalık MA’nın net olarak kaybedilmesi durumunda fiyatın 20.000 dolara inebileceğini aktarmıştı. BTC fiyatı iki uzmanın tahminlerine göre yükselişini sürdürebilir ve 25.000 dolar ila 27.000 dolar aralığını geçip, 38.000 dolar aralığına yerleşebilir. Tabii ki bunun için BTC fiyatında 30.000 dolar üzeri hacimli bir kapanış gerekiyor. Bitcoin’in geleceği, altcoinleri de etkileyecek ve bu durum için önümüzdeki hafta çok kritik olacak. ABD’den gelecek olan yeni veriler de BTC üzerinde etkili olabilir.