En büyük kripto para Bitcoin‘deki (BTC) piyasa alıcıların (taker) alım-satım oranı kısa bir süre önce çeşitli kripto para borsalarında artış göstererek en az son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, orandaki artışın Bitcoin’in 29 bin doların altında olan düşüşlerinin yükselişe dönmesinin en net açıklaması olarak görüyorlar.

Oran Son Bir Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Güney Kore merkezli Blockchain analiz şirketi CryptoQuant‘ın takip ettiği verilere göre, Bitcoin’deki piyasa alıcıların (taker) alım-satım oranı 1 Ağustos’ta açık faiz ve işlem hacmine göre dünyanın en büyük üçüncü kripto vadeli işlem borsası ByBit‘te 1,36’ya yükselerek en az son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. 1’in üzerindeki bir değer alıcıların ürettiği alım hacminin satış hacmini geride bıraktığını ve piyasa için yükseliş sinyali olarak kabul edilmektedir.

Oran, 8 Ağustos’ta kripto türevleri borsası BitMEX‘te son üç buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 1,17’ye ve 30 Temmuz’da kripto para borsası OKX‘te ise altı ayın en yüksek seviyesi olan 1,31’e çıktı. Piyasa alıcıların alım-satım oranı, sürekli swap piyasalarında alım hacminin alıcıların satış hacmine bölünmesiyle elde edilen orandır. Sürekli swaplar, yatırımcıların dayanak varlığın fiyat üzerinde spekülasyon yapmasına imkan tanıyan, vadesi olmayan vadeli işlem benzeri türev sözleşmelerdir.

Piyasa alıcıları, varlıkları hemen almak veya satmak için emir veren ve emir defterinden likiditeyi çeken kuruluşlardır. Ticaret şirketleri, bireysel yatırımcılar ise alıcı kategorisine girerler. Emir defterinde likidite yaratma işinde olan kuruluşlara ise piyasa yapıcı denilmektedir.

Önemli Bir Yükseliş Sinyali

Uzmanlar, güncel piyasa alıcıların alım-satım oranındaki artışın Bitcoin’in 29 bin doların altında durmayarak yönünü yukarı çevirmesinin en net açıklaması olduğunu savunuyorlar. Nitekim En büyük kripto para, Temmuz ayından bu yana günlük zaman diliminde her 29 bin doların altına düştüğünde uzun fitilli mumlar yakarak sıçradı. BTC‘nin fiyatı son olarak ise 8 Ağustos’ta 29 bin dolar seviyesinin altından hızla toparlanarak 29 bin doların üzerine çıktı ve hatta 30 bin dolar seviyesini aştı.

CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju‘ya göre, BitMEX gibi düşük hacimli kripto para borsalarındaki piyasa alıcıların alım-satım oranındaki artış, genellikle balinalar veya büyük yatırımcıların artan alımlarının bir işareti olmakla birlikte önemli bir yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor.