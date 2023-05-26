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  •   Binance’den Bir Çarpıcı Hamle Daha! 11’i Birden Kaldırılıyor!

Binance’den Bir Çarpıcı Hamle Daha! 11’i Birden Kaldırılıyor!

Özet

  • Binance, 11 kripto para için 11 spot işlem çiftinin kaldırılacağını duyurdu.
  • Kaldırılacak işlem çiftleri: ADA/AUD, AUD/BUSD, AUD/USDT, BNB/AUD, BTC/AUD, DOGE/AUD, ETH/AUD, GALA/AUD, MATIC/AUD, SOL/AUD, XRP/AUD.
  • Spot işlem çiftlerinde alım satım işlemleri 1 Haziran'da TSİ 09.00'da durdurulacak.
12:31
26 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 11 kripto para için 11 spot işlem çiftinin kaldırılacağını açıkladı. Kaldırılacak kripto para işlem çiftlerinin tamamının Avustralya doları (AUD) olması  dev kripto para borsasının Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu‘nun (ASIC) açtığı soruşturmanın bir sonucu olarak gösteriliyor.

11 Kripto Para İçin 11 İşlem Çifti Kaldırılacak

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önde yaptığı duyuruda 11 kripto para için 11 spot işlem çiftini kaldırılacağını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruda 1 Haziran’da TSİ 09.00’da spotta ADA/AUD, AUD/BUSD, AUD/USDT, BNB/AUD, BTC/AUD, DOGE/AUD, ETH/AUD, GALA/AUD, MATIC/AUD, SOL/AUD ve XRP/AUD işlem çiftlerinin kaldırılacağı belirtildi.

Söz konusu spot işlem çiftlerinde alım satım işlemleri 1 Haziran’da TSİ 09.00’da durdurulacak.

Binance, kullanıcıların kayıplardan kaçınmaları için söz konusu işlem çiftlerindeki emirlerini ve aktif işlemlerini en kısa sürede güncellemelerini ve/veya iptal etmelerini öneriyor.

Binance’deki Avustralya Doları Hareketliliği

Bir süredir Binance’de AUD‘u çevreleyen bir hareketlilik söz konusu. Kripto para borsasının son olarak kaldıracağını açıkladığı işlem çiftlerinin tamamının AUD işlem çiftleri olduğu görülüyor. Bu taraftaki hareketlilik, kripto para borsasının Avustralya kolu Binance Australia‘nın düzenleyici engellerle karşı karşıya kalmasıyla başladı.

ASIC, yakın zaman önce yürüttüğü operasyonlar ve yerel düzenlemelere uygunluğu konusunda Binance Australia’a soruşturma açmıştı. Piyasa gözlemcileri, Binance’in bu soruşturma karşısında AUD işlem çiftlerini kaldırarak stratejik bir hamlede bulunduğunu savunuyorlar.

ASIC, bundan kısa bir süre önce ülkede Binance Australia Derivatives adıyla faaliyet gösteren Oztures Trading Pty Ltd’nin Avustralya finansal hizmetler lisansını, şirketin talebi üzerine iptal ettiğini açıklamıştı. Lisansın iptali, ASIC’in kripto para borsasının bazı bireysel yatırımcıları kurumsal yatırımcı olarak yanlış şekilde sınıflandırmasının ardından başlatılan ve devam eden soruşturmanın bir sonucuydu.

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