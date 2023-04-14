Dev kripto para borsası olan Binance, 23. dönem yakım işlemini tamamladığını ve 675.48 milyon dolar değerinde 2.01 milyon BNB'nin yakımının yapıldığını duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 23. dönem yakım işlemini tamamladığını ve 675.48 milyon dolar değerinde 2.02 milyon BNB’nin yakımının yapıldığını duyurdu.

Tek Seferde 2 Milyon BNB’nin Yakımı Yapıldı

Dev kripto para borsası Binance, 2023 yılının ikinci üç aylık ve 23. dönem BNB yakımını tamamladığını duyurdu. Sğalanan verilere göre yaklaşık 676 milyon dolar değerinde 2.02 milyon BNB’nin yakımı yapıldı.

BNB Chain ekosistemini besleyen bir kripto para olan BNB, BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain ve yeni duyurulan BNB Greenfield Chain‘in yerel varlığı olarak hizmet etmektedir. Aynı zamanda bir yönetişim coin’i olarak da hizmet eden ve sahiplerinin bu zincirler üzerine inşa edilen projelerle işlem yapmasına imkan sağlamaktadır.

2017 yılında piyasaya sürülen BNB için 100 milyon BNB’nin (toplam arzın yarısı) bir yakım işlemiyle dolaşımdan kaldırılacağı ve yalnızca 100 milyon BNB’nin dolaşımda kalacağı taahhütünde bulunuldu. Bu taahhütün yerine getirilmesi için her çeyrekte Auto-Burn formülüne göre otomatik olarak BNB yakımı yapılmaktadır. BNB’nin Auto-Burn formülü bağımsız olarak denetlenebilir, objektif bir süreç sağlamaktadır.

BNB Fiyatı Yükseliyor

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BNB, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,74 yükselişle 334,56 dolardan işlem görüyor. BNB’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 10 Mayıs 2021’de 690,93 dolarla kaydedildi. Bu, altcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilmesi için güncel fiyatlarla değerini yüzde 51,58 artırması gerektiği anlamına geliyor.

Tahmin edilebileceği üzere tek seferde 2 milyonun üzerinde BNB yakılmasıyla BNB’nin arzından 2 milyonluk bir eksilme olmuş oldu. Bu, talebin aynı kalması durumunda altcoin‘in fiyatının yükselmesi anlamına geliyor. Elbette talepte görülebilecek herhangi bir artış BNB fiyatındaki yükselişin çok daha şiddetli olmasıyla sonuçlanabilir.