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  •   Binance’in O Kolundan Şok Eden Karar! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Durduruldu!

Binance’in O Kolundan Şok Eden Karar! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Durduruldu!

Özet

  • Binance'in Avustralya kolu Binance Australia, AUD yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.
  • İşlemlerin durdurulmasına gerekçe olarak ödeme hizmeti sağlayıcısının aldığı karar gösterildi.
  • Binance Australia, sorunu çözmek için alternatif ödeme sağlayıcısı bulmaya çalışıyor.
09:15
18 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çeşitli yargı bölgelerinde düzenleyicilerin baskısı altında kalarak zora giren dev kripto para borsası Binance‘in Avustralya kolu Binance Australia’dan kullanıcılar için şok eden bir duyuru geldi. Binance Australia’dan yapılan duyuruda 3’ncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının aldığı karar gerekçe gösterilerek Avustralya doları yatırma ve çekme işlemlerinin askıya alındığını belirtildi.

Binance Australia’dan Şok Eden Açıklama

Binance’in Avustralya kolu Binance Australia‘dan sabah saatlerinde yapılan duyuruda “Üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcımızın aldığı karardan dolayı Binance kullanıcıları için PayID Avustralya doları yatırma işlemlerini derhal durdurmak zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek istiyoruz. Üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcımızdan banka havalesi ile para çekme işlemlerinin de etkileneceğini anlıyoruz ve bu konuda onay aldığımızda sizleri takvim hakkında bilgilendireceğiz. Kullanıcılarımıza Avustralya doları yatırma ve çekme işlemlerinin devam etmesi için alternatif bir ödeme sağlayıcısı bulmak için çalışıyoruz.” denildi.

Duyuruda, Binance Australia kullanıcılarının kredi kartı ya da banka kartı kullanarak kripto para alım satımı yapmaya devam edebilecekleri ve Binance P2P piyasasını kullanarak kripto para alım satımı yapabilecekleri aktarıldı.

3’ncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının Binance’in Avustralya kolunu hizmet vermeyi durdurduğunun anlaşıldığı gelişme, Avustralya menkul kıymetler düzenleyicisinin Binance Australia’ya karşı sert önlemler almasının ardından geldi. Düzenleyici, bundan kısa bir süre önce kripto para borsasının türev lisansının kripto para borsasının kendi talebi üzerine iptal edildiği açıklamıştı.

“Güvenli Varlık Fonu (SAFU) Güvende” Vurgusu

Binance Australia’dan yapılan duyuruda, “Olağanüstü durumlarda Binance kullanıcılarına ve fonlarına koruma sağlayan ve bir sigorta fonu olan Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU) aracılığıyla fonlarınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz.” notu düşüldü.

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