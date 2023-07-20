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  •   Binance Listelediği 2 Altcoin İçin Uyardı! Tüm Pozisyonlar Otomatik Olarak Kapatılacak!

Binance Listelediği 2 Altcoin İçin Uyardı! Tüm Pozisyonlar Otomatik Olarak Kapatılacak!

Özet

  • Binance, Lido DAO ve Gala Games için Binance Vadeli İşlemler'deki LDO/BUSD ve GALA/BUSD paritelerini kaldıracak.
  • Söz konusu altcoinler için pariteler otomatik uzlaşma ile 27 Temmuz saat 12.00'da vadeli işlemlerden çıkarılacak.
  • Bununla birlikte her iki paritede bugün saat 17.00'da kaldıraç ayarlaması yapılacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:45
20 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, listelediği altcoinler’le ilgili değişiklikler yapmaya, yeni kararlar almaya devam ediyor. Binance, son olarak listelediği Lido DAO (LDO) ve Gala Games (GALA) için önemli bir listeden kaldırma duyurusu yaptı. Duyuruya göre Binance Vadeli İşlemler’deki LDO/BUSD ve GALA/BUSD pariteleri otomatik uzlaşma yapılarak kaldırılacak.

LDO/BUSD ve GALA/BUSD Pariteleri Binance Vadeli İşlemler’den Kaldırılıyor

Dev kripto para borsası Binance, LDO/BUSD ve GALA/BUSD pariteleri için sunulan sürekli vadeli işlemlerdeki tüm pozisyonların kapatılacağını, 27 Temmuz saat 12.00’da otomatik uzlaşma gerçekleştirileceğini duyurdu. Otomatik uzlaşmanın ardından söz konusu iki altcoin için BUSD paritesinde sunulan sürekli vadeli işlemler sözleşmeleri listeden çıkarılacak.

Binance ayrıca LDO/BUSD ve GALA/BUSD paritelerinde sunulan sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin kaldıraç ve teminat kademelerinde bugün saat 17.00’dan itibaren güncellemeye gidecek. Güncellemeden önce açılan tüm pozisyonlar yapılacak değişimlerden etkilenecek. Kripto para borsası, kullanıcılarının olası bir likidasyon riskiyle karşı karşıya kalmaları için açık olan pozisyonları için gerekli ayarlamaları yapmalarını tavsiye etti.

Listeden Kaldırma Öncesi 3 Seviye Marj İçin Kaldıraç Ayarlaması Yapılacak

Binance’in  LDO/BUSD ve GALA/BUSD paritelerinin vadeli işlemlerden kaldırılmasından önce bugün saat 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yapacağı güncelleme, üç seviye marj büyüklüğü için sunulan kaldıraç büyüklüğünün ayarlaması olacak.

Buna göre 0 ile 5 bin BUSD arasında olan marj büyüklüğü için sunulan 11-20x kaldıraç 9-10x’e, 5 bin ile 25 bin BUSD arasında olan marj büyüklüğü için sunulan 9-10x kaldıraç 7-8x’e ve 25 bin ile 100 bin BUSD arasında olan marj büyüklüğü için sunulan 6-8x kaldıraç 6x’e düşürülecek. 100 bin ile 250 bin BUSD, 250 bin ile 1 milyon BUSD ve 1 milyon ile 2 milyon BUSD arasında olan marj büyüklüğü için sunulan kaldıraçlar değişmeden kalacak.

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