Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yeni listelediği First Digital USD (FDUSD) karşısında spot ve marjinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) paritelerinde sıfır işlem ücreti promosyonunu başlattığını duyurdu. Bu promosyon, kripto para borsasının Mart ayında TrueUSD (TUSD) hariç tüm pariteler için sıfır işlem ücreti promosyonunu durdurmasının ardından gelmiş oldu. Beklendiği gibi bunun BTC ve ETH dahil olmak üzere kripto para fiyatları üzerinde etkisi olması bekleniyor.

BTC/FDUSD ve ETH/FDUSD’de Sıfır İşlem Ücreti Promosyonu Dönemi Başlıyor

BTC/FDUSD paritesi için başlatılan sıfır işlem ücreti promosyonu, Binance’in pazar payını artırma stratejisinin önemli bir parçası. Kullanıcılar, 4 Ağustos’ta saat 11.00’dan itibaren spot ve marjinde BTC/FDUSD paritesinde sıfır işlem ücreti piyasa yapıcı ve piyasa alıcı promosyonundan faydalanabilecekler. Kullanıcılar ayrıca ETH/FDUSD paritesinde sıfır işlem ücreti piyasa yapıcı promosyonundan faydalanırken, VIP seviyelerine bağlı olarak standart piyasa alıcı promosyonundan da faydalanabilecekler.

Binance, spot ve marjinde BTC/FDUSD paritesindeki işlem hacminin VIP kademe hacmi hesaplamasına ve tüm Likidite Sağlayıcıları programlarına katkısı olmayacağını açıkladı. Bu, kullanıcılara üstün bir alım satım deneyimi sunmak için yapılırken, BNB indirimleri, referans iadeleri ve diğer yapılandırmalar promosyon dönemi boyunca spot ve marjinde BTC/FDUSD paritesi geçerli olmayacak.

Sıfır işlem ücretli alım satım promosyonunun yeniden başlatılması Binance’in Mart ayında sıfır işlem ücretli Bitcoin alım satım programını ve BUSD paritelerindeki sıfır işlem ücreti piyasa yapıcı promosyonunu durdurmasının ardından geldi. Bunu takiben borsa, BUSD’den çok daha düşük piyasa değeri bulunan TUSD stablecoin’ine geçti. Bu karar, Binance’in pazar payının yüzde 50’den fazla düşmesine ve işlem hacminde önemli bir düşüş olmasıyla sonuçlandı.

Güncel veriler Binance’in pazar payının farklı bölgelerdeki düzenleyici incelemeler ve düşük işlem hacminden dolayı baskı altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Borsanın pazar payı son bir yılın en düşük seviyesi olan yüzde 53,7’ye düşmüş olsa da Bitcoin ticaretinde lider borsa olmaya devam ediyor. Şu anda Binance’deki BTC/TUSD ve BTC/USDT pariteleri borsanın işlem hacminin sırasıyla yüzde 14,80 ve yüzde 6,88’ini oluşturarak en çok işlem gören pariteler konumunda.

Binance’in Hamlesi Sonrası FDUSD’nin Piyasa Değeri Artabilir

Bitcoin ve Ethereum karşısında sıfır işlem ücreti promosyonu kapsamına alınan FDUSD, Hong Kong merkezli saklama ve tröst şirketi First Digital tarafından ihraç ediliyor.

FDUSD’nin 257 milyon dolarlık piyasa değeri onu USDT, TUSD, BUSD ve USTC gibi diğer stablecoinler’e kıyasla oldukça geri planda olmasına neden oluyor. Bu nedenle Binance’in başlattığı sıfır işlem ücreti promosyonun şu an için kripto para piyasası üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor olsa da borsadan gelen talep yeni FDUSD’lerin ihraç edilmesine neden olabilir ve bu durum stablecoin’in piyasa değerinde önemli bir artışla sonuçlanabilir.