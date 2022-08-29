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Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak

Dev kripto para borsası Binance, Ethereum ağındaki (ERC-20) para yatırma ve çekme işlemlerinin 31 Ağustos'ta geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.
14:45
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Ethereum ağındaki (ERC-20) para yatırma ve çekme işlemlerinin 31 Ağustos’ta TSİ 09.30’da başlayarak geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Cüzdan Bakımı Yapılacak

Binance, yaptığı duyuruda, ERC-20’de para yatırma ve para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alınmasının nedeni olarak cüzdan bakımını işaret etti. Bakımın tamamlanması için yaklaşık üç saat gerekecek ve sürecin tamamlanmasının ardından kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatılacak.

Öte yandan Binance, geçen hafta ETH ve ERC-20 token yatırma ve çekme işlemleri, Bellatrix güncellemesi için 6 Eylül’de TSİ 14.00’de ve Paris güncellemesi için 15 Eylül’de TSİ 03.00’da olmak üzere önümüzdeki birkaç hafta içerisinde iki kez geçici olarak askıya alanacağını duyurmuştu. Her iki güncellemenin ardından para yatırma ve çekme işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

Binance, 6 Eylül ve 15 Eylül’deki para yatırma ve çekme işlemlerinin askıya alınmasının 15 Eylül’de yayınlanması beklenen The Merge güncellemesine yönelik hazırlıklar için gerekli olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan borsa, “Ethereum, 15 Eylül 2022’de TSİ yaklaşık 03.30’da PoS zincirine geçecek.” notunu düştü. Güncellemenin olası sonuçlarından önce Binance’ın alım satım risklerini azaltmak ve kullanıcı fonlarını güvende tutmak için bu yönde adımlar attığı görülüyor.

Binance The Merge için hazırlanıyor

“The Merge” olarak adlandırılan bu geçiş, Ethereum‘u PoW konsensüs mekanizmasından PoS konsensüs mekanizmasına geçirecek. Konsensüs katmanı güncellemesi olan Bellatrix ve yürütme katmanı güncellemesi olan Paris, bu değişimi getirecek iki önemli güncelleme.

Borsa, The Merge güncellemesi ve güncellemenin sonrasında gerçekleşebilecek iki senaryo üstünde duruyor. İlk senaryo, Ethereum ağında herhangi bir çatallanma (fork) olmaz ve yeni bir kripto para çıkmazsa Binance’ın ETH ve ERC-20’de para yatırma ve çekme işlemlerine mümkün olan en kısa sürede devam ettirmesi. İkinci senaryo ise Ethereum ağının çatallanması bir ETH çatalının ortaya çıkması. Bu senaryoda güncellenmiş Ethereum PoS zinciri, ETH kısaltması ile ticaretine devam ederken, kullanıcıların ETH bakiyelerinin anlık görüntüsüne bağlı olarak ETH’nin çatallanmış versiyonunun (BETH) dağıtımı yapılacak.

Binance, BETH para yatırma ve çekme işlemlerinin 14 Eylül 2022 TSİ 03.00’da başlayıp 16 Eylül 2022’de 03.00’da son erece şekilde geçici olarak askıya alacak.

Tüm bunlarla birlikte Binance’de “ETH 2.0” stake etme süreci de devam edecek. Ancak, stake edilen ETH’nin para çekme ve geri çekme özellikleri, birkaç ay içinde Ethereum’un Şangay güncellemesine kadar etkin olmayacak.

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